Uomini e Donne news, Tina e la segnalazione su Gemma: la dama in lacrime

Uomini e Donne news, Tina Cipollari annuncia una segnalazione su Gemma Galgani: duro sfogo della dama

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 3 dicembre, Tina Cipollari rivela di aver ricevuto una segnalazione su Gemma Galgani. La dama ha sempre dichiarato di non voler approfittare della popolarità che le dato il programma per fare soldi. Infatti, non ha mai lasciato il suo lavoro di sempre. Ma ecco che oggi l’opinionista annuncia di aver ricevuto una telefonata importante dopo la scorsa puntata. Scendendo nel dettaglio, Tina informa tutti che un’agenzia l’ha chiamata per comunicarle alcuni dettagli che Gemma non ha mai dichiarato.La Cipollari afferma che questa persona le ha comunicato che la Galgani ha percepito soldi da loro. La dama di Torino, a questo punto, si ribella in quanto non può assolutamente confermare quanto segnalato da Tina. Gemma si lascia così andare a un duro sfogo di fronte al pubblico e a Maria De Filippi. Piangendo, dichiara di non aver mai percepito soldi da agenzie. La conduttrice, però, spiega alla dama che non ci sarebbe nulla di male se lei facesse delle serate come personaggio pubblico nei locali.

“È una cosa mia, mi tocca nel profondo”, rivela in lacrime Gemma. La dama torinese si lascia andare e si alza dalla sedia per ribellarsi di fronte alle parole di Tina. Secondo l’opinionista la Galgani sta fingendo, mentre nega la segnalazione fatta dall’agenzia. La conduttrice cerca di rassicurare la dama e di riportarla alla calma. In particolare, Maria le fa presente che qualora fosse vero non ci sarebbe nulla di male. Oltre questo, la De Filippi rivela di credere a Gemma. La conduttrice è sicura che anche la redazione creda alle parole della Galgani. Ma quest’ultima la prende sul personale e continua a sfogarsi.

News Uomini e Donne: Gemma in lacrime, Maria De Filippi la rassicura

Lungo sfogo quello di Gemma. Non è la prima volta che viene attaccata da Tina. Questa volta sarebbe arrivata una segnalazione che la riguarda e questo pare colpirla profondamente. Uno dei tanti litigi, quello tra la Cipollari e la dama torinese. Ma questa volta a rassicurare Gemma ci pensa Maria.