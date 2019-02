Uomini e Donne news, Tina ce l’ha con Roberta? La Cipollari spiega

Uomini e Donne news: Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua del Trono Over? L’opinionista spiega

Tina Cipollari ce l’ha con Roberta Di Padua a Uomini e Donne? Questa è la domanda che pone oggi, nel corso della puntata del Trono Over, Maria De Filippi all’opinionista. Quest’ultima la definisce “Miss Europa” e poi afferma di non aver alcun problema con la dama, ma ci sono alcuni suoi atteggiamenti che non riesce ad accettare. In particolare, Tina non apprezza il comportamento che Roberta ha nei confronti di Ida Platano, a cui avrebbe più volte risposto troppo male. A detta della Cipollari la dama dovrebbe avere un atteggiamento più solidale nei confronti dell’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, in quanto donna. Non solo, anche Gianni Sperti è pienamente d’accordo con Tina: “Una donna come roberta dovrebbe dire all’uomo di non comportarsi così con altre donne”. A questo punto, Roberta spiega di aver ripreso Riccardo in privato, ovvero durante il loro ultimo ballo in studio. La dama afferma di aver chiesto al Guarnieri di non parlare così a una donna.

La giustificazione di Roberta, però, non basta a convincere Tina e Gianni. In particolare, la Cipollari continua a sostenere la sua opinione riguardante la dama. “Tu ti senti sopra le altre donne, ti dai un valore troppo alto. Io mi baso sul tuo atteggiamento e come ti comporti qua dentro”, afferma Tina. Roberta sembra, dunque, non riuscire a entrare nelle grazie dei due opinionisti, sebbene dia le sue spiegazioni su quanto accaduto con Ida. Quest’ultima è pienamente d’accordo con loro, tanto che sostiene il loro spesso pensiero su Roberta, la quale è finita anche nel mirino del pubblico. Sono pochi i telespettatori che la sostengono.

News Uomini e Donne: Roberta Di Padua finisce nel mirino del pubblico

Il pubblico si è ormai schierato contro Roberta. Già durante la sua conoscenza con Gianluca non riuscì a convincere i telespettatori. Ora la dama si è anche messa contro tutti i fan di Ida, che sono molti. La Di Padua si è più volte infastidita con la Platano, tanto da lasciarsi andare a delle affermazioni poco apprezzate dal pubblico e dai due opinionisti.