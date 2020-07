Uomini e Donne news, Teresa Langella e Andrea: convivenza saltata

Che fine hanno fatto Teresa Langella e Andrea Dal Corso? La coppia di Uomini e Donne è ancora unita… ma a distanza! Ebbene sì, il progetto di convivenza tanto decantato qualche mese fa non si è ancora realizzato. Non solo: l’ex tronista e l’ex corteggiatore oggi stanno vivendo un rapporto a distanza. L’ex tentatrice di Temptation Island 2018 ha lasciato Napoli e si è trasferita a Roma mentre l’affascinante modello e imprenditore è a Milano. Il motivo è presto detto: Teresa e Andrea abitano in due città diverse per esigenze di lavoro e al momento non sono intenzionati a cambiare la loro situazione. Del resto sono entrambi molto giovani, vogliosi di affermarsi nel mondo del lavoro e di vivere nuove sfide professionali. Soprattutto per la Langella è un momento d’oro: dopo il successo del singolo Ibiza Formentera, che ha fatto incetta di visualizzazioni su Youtube, è diventata una speaker radiofonica. La 28enne conduce su Radio 105 il programma A me mi piace insieme a Barty Colucci e chissà che in futuro non riesca ad affermarsi come conduttrice anche sul piccolo schermo…

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno ancora insieme

“Continuano a dire che ci siamo lasciati e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo situazione che dobbiamo gestire in un certo modo: abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma. Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi”, ha confidato Teresa Langella al settimanale Mio, al quale ha rilasciato una lunga intervista. “Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma”, ha aggiunto. Dunque la convivenza è solo rinviata per il momento visto che la Langella e Dal Corso sognano di mettere presto su famiglia.

Teresa di Uomini e Donne: “L’amore a distanza è difficile”

“L’amore a distanza non è semplice. Io per ovvi motivi di lavoro sono a Roma mentre lui ha più cose da fare a Milano, ma troveremo sempre il modo di stare insieme. Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti”, ha puntualizzato Teresa Langella. La napoletana ha poi chiarito che non parteciperà mai a Temptation Island con Andrea Dal Corso. I due non hanno bisogno di mettere alla prova il loro sentimento anche se hanno partecipato al reality show già un paio d’anni fa, entrambi nelle vesti di tentatori. Teresa e Andrea sono fidanzati dal 2019: a farli innamorare Uomini e Donne, dove lei era tronista mentre lui corteggiatore. Il loro rapporto ha però vissuto una fase iniziale piuttosto turbolenta: Dal Corso ha detto no il giorno della scelta per poi ripensarci in un secondo momento e fare di tutto per riconquistare la Langella.