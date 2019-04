Uomini e Donne news: Sossio rivela i nomi scelti per il figlio in arrivo

Uomini e Donne Trono Over, Sossio rivela i nomi scelti per il figlio in arrivo: “Se è femmina la chiameremo come mia madre”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un gran bel momento fuori dagli studi di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato insieme il programma i due ex protagonisti del Trono Over, proprio recentemente, hanno annunciato di essere in dolce attesa. Ursula aspetta un bambino da Sossio ed entrambi, come hanno dichiarato in più occasioni, sono felici ed entusiasti della cosa. I nomi scelti per il bimbo (o la bimba) in arrivo? Li ha rivelati stamattina Sossio in persona. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, in alcuni video pubblicati su Instagram stories da Anna Tedesco (anche lei ex volto noto del Trono Over), ha detto di aver intenzione di chiamare Sossio Junior il nascituro. Certo il suo tono era molto ironico ma, esortato da Anna ad essere serio, Aruta ha poi specificato di non stare scherzando per niente.

Sossio, come è possibile vedere nelle stories di Anna, ha poi aggiunto che sulla scelta di chiamare il figlio Sossio Junior molto conterà il parere (e l’approvazione) di Ursula, perché a lei – ha detto – spetterà al decisione finale. Se dovesse nascere una femminuccia, invece, Aruta non ha dubbi. “Se è femmina la chiameremo Bianca, come mia madre”, ha affermato convinto il calciatore. Alla mamma, in fondo, Sossio è sempre stato molto legato. A Uomini e Donne ha speso solo belle parole per lei. Questo suo gesto, dunque, non fa altro che confermare l’affetto e la stima che oggi nutre nei confronti della donna che lo ha cresciuto.

Sossio e Ursula aspettano un bambino: il regalo della redazione alla coppia nata al Trono Over

La notizia della gravidanza di Ursula è stata accolta con grande entusiasmo anche dalla redazione di Uomini e Donne. Quando la coppia è andata al Trono Over per dare il lieto annuncio, infatti, il team di Maria De Filippi non si è fatto trovare a mani vuote ed ha regalato loro una camicina della fortuna molto particolare, che Sossio e la Bennardo hanno particolarmente apprezzato.