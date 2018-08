Uomini e Donne News, Sonia Lorenzini, silenzio allarmante da Bali: poi l’ex tronista torna a farsi viva con un messaggio. Anche il fidanzato Federico batte un colpo… La situazione dei due dopo l’incubo del terremoto

Doveva essere una vacanza da sogno, immersa nei sapori e negli odori dell’estremo oriente, a Bali. Invece, ha rischiato di tramutarsi in un incubo. L’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini e il fidanzato Federico Piccinato si sono infatti ritrovati nel mezzo del terremoto che si è abbattuto sull’isola dell’Indonesia. I due, nelle ore successive al traumatico evento, hanno dato notizie tranquillizzanti. Tuttavia, è poi calato il silenzio. Alcuni fan e follower si sono preoccupati non avendo più informazioni della coppia. Un allarme non privo di fondamento. Fortunatamente, nelle ultime ore, Sonia e Federico si sono fatti vivi sui social, aggiornando i follower sulla loro situazione attuale.

“Pupe, perdonate l’assenza – scrive Sonia in un’Instagram Stories – Spero che possiate capire che ci sono alcuni momenti della vita in cui ognuno di noi sente il bisogno di prendersi del tempo per se stesso! A fronte di un po’ tanti stati d’animo e condizioni non sono stata presente, ma torno prestissimo a scartavetrarvi i maroni“. L’ex tronista dunque sta bene e il silenzio delle ultime ore, come è comprensibile, è dovuto al fatto che sta cercando di metabolizzare il grande spavento vissuto in Indonesia, avendo dovuto affrontare una situazione critica e traumatica (qui il racconto dettagliato di quanto accaduto). Anche il fidanzato si è fatto vivo tramite una Storia su Instagram: “Un grazie di vero cuore a tutte le persone che si sono preoccupate per noi e ci hanno aiutato e sostenuto con chiamate e messaggi in questi giorni non proprio semplici. Grazie! Grazie! E ancora grazie!”.

Uomini e Donne News: Sonia e Federico, il rientro in Italia slitta

Dunque l’allarme è rientrato del tutto. L’ex tronista di Uomini e Donne e il compagno stanno bene. Resta da capire quando i due rientreranno in Italia. L’ultima notizia attendibile in questo senso risale circa a un giorno e mezzo fa, quando la Lorenzini aveva postato una Stories in aeroporto, sottolineando il disagio logistico per rientrare in patria.