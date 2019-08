Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan: tutta la verità

Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan Gonzalez: tutta la verità della Pattarino dopo le voci di crisi e rottura

Da giorni si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino al capolinea della loro love story. Poche ore fa, l’ex corteggiatrice, dopo giorni di silenzio, è tornata a parlare della sua relazione sentimentale sbocciata a Uomini e Donne, facendo chiarezza. Lei e l’ex tronista non si sono lasciati, anche se non stanno vivendo un periodo idilliaco: questo il sunto del suo discorso. Dunque nessuna rottura, al momento. Sonia ha spiegato che attualmente ci sono stati dei cambiamenti nella coppia, come hanno potuto notare i follower. Vale a dire che con Gonzalez riesce a vedersi molto meno rispetto al passato. Motivo? Impegni di lavoro e la distanza Italia-Spagna non facile da gestire.

“Vi dico tranquillamente che tra me e Ivan non è mai finita, non ci siamo mai lasciati” esordisce Sonia pubblicando una serie di Stories Instagram in cui fa chiarezza sulla situazione sentimentale con l’ex tronista. “Come tutte le coppie normali – aggiunge – ci sono dei periodi no. Ci sono delle incomprensioni, solo che per noi ha influito molto la distanza e per motivi lavorativi non ci siamo potuti vedere. Comunque stiamo ancora insieme e caso mai ci dovessimo lasciare, per rispetto a voi, che ci avete sempre seguito e sostenuto, lo diremmo”. La relazione, dunque, continua, anche se la Pattarino, come già esternato in precedenza, non nasconde che ci siano delle difficoltà da superare.

Uomini e Donne News, l’allarme dei fan sulla love story tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino

L’allarme tra i fan è scattato nei giorni scorsi quando hanno visto che Ivan e Sonia hanno smesso di pubblicare sui social momenti teneri condivisi. Allarme ulteriormente aumentato dall’evidente distanza geografica dei due: al momento Gonzalez si trova a Madrid mentre Sonia è in Sardegna. Tuttavia la rottura è scongiurata. La speranza è che la coppia possa presto trovare la giusta soluzione per viversi e far germogliare i sentimenti.