Uomini e Donne Gossip, Ivan e Sonia sempre più distanti: dettagli

Uomini e Donne Gossip, Ivan e Sonia sempre più distanti: news e dettagli

Cosa sta succedendo tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? Sull’ex tronista e sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continuano a circolare voci di crisi. Addirittura in molti scommettono che i due siano già arrivati al capolinea. Negli scorsi giorni la Pattarino, con una serie di Stories Instagram, aveva fatto intendere che la situazione con lo spagnolo non era del tutto rosea. Versione assai diversa da quella di Gonzalez che, invece, era intervenuto, sempre su Instagram, dicendo che non c’era alcun problema con la fidanzata. Da allora sui piccioncini è calato un silenzio tombale. Al momento la coppia risulta separata, distante. Ivan infatti è in Spagna, mentre Sonia sta passando dei giorni in Sardegna.

I due stanno ancora insieme oppure no? La questione continua a tenere banco tra i fan che sotto ai post Instagram dei loro beniamini, nelle scorse ore, hanno chiesto con insistenza quale sia la reale situazione in corso. Sia Sonia sia Ivan, però, tengono le bocche ben cucite sull’argomento. Infatti non hanno fornito alcuna spiegazione a chi ha chiesto chiarimenti. Però hanno rilasciato risposte o commenti ad altri interventi dei follower su differenti tematiche. Evidentemente, sulla questione crisi o rottura, al momento, non si vogliono pronunciare. Quel che è certo è che non appaiono più insieme da diverso tempo e delle dediche zuccherose che si scambiavano reciprocamente non c’è più traccia.

Uomini e Donne Gossip, Ivan e Sonia: dietro il silenzio c’è la rottura?

Nel frattempo si sprecano le ipotesi dei fan. C’è chi vede nel silenzio della coppia una strategia per aumentare la visibilità, chi è convinto che la relazione sia naufragata e che manchi solo l’annuncio ufficiale, e chi sospetta di una crisi ancora tutta da chiarire. Tante congetture e poche certezze. Anche perché le ultime dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati sono state contrastanti: perché Sonia ha detto che la relazione sentimentale non vive un periodo facile mentre Gonzalez ha dichiarato che tutto procede a gonfie vele?