UeD news, Sonia innamoratissima di Federico non trattiene le lacrime

Uomini e Donne news: Sonia Lorenzini guarda Federico Piccinato e non riesce a trattenere le lacrime

Sonia Lorenzini di Uomini e Donne si mostra sulle Stories di Instagram in lacrime. L’ex tronista non riesce a trattenersi, ma non spiega il motivo per cui piange. Decide, invece, di scherzarci sù facendo riferimento all’età di Federico Piccinato. Non sappiamo il motivo per cui Sonia si mostra in lacrime sui social, ma il riferimento all’età dell’ex corteggiatore fa pensare che quest’ultimo faccia il compleanno tra qualche ora. Subito dopo ha condiviso una foto che ritrae il pezzo di un giornale in cui ci sono gli aggiornamenti sul tragico evento avvenuto a Genova, dove è crollato il ponte Morandi. Probabilmente l’ex tronista ha rivissuto i momenti di terrore che ha dovuto affrontare durante la sua vacanza a Bali con Federico. Sonia si trovava sul posto quando è avvenuto il terremoto. Dopo essersi salvata insieme al fidanzato, la Lorenzini ha raccontato i momenti di grande terrore che è stata costretta a vivere. La tragedia che ha colpito la città di Genova probabilmente l’ha fatta tornare indietro nel tempo, rividendo quelle ore così devastanti. L’ex tronista ha raccontato alcuni dettagli di questa terribile vicenda ai suoi fan, rivelando anche di non riuscire più a dormire la notte.

Sonia ora sta vivendo un periodo abbastanza drammatico nella sua vita. Infatti, la Lorenzini sta ancora cercando di superare i terribili momenti trascorsi a Bali durante il terremoto, durante i quali ha temuto di perdere la vita. A farle forza ci ha pensato Federico, che non l’ha lasciata neanche un attimo. Anche in questo video, mentre Sonia mostra le sue lacrime, il Piccinato è lì accanto a lei. “31 anni e non sentirli”, ironizza l’ex tronista guardando Federico. La Lorenzini, forse commossa per Federico, non può fare a meno di condividere con i fan il momento

Uomini e Donne news: Sonia Lorenzini e Federico Piccinato sempre più uniti

Probabilmente tra qualche ora, Federico compirà 31 anni e Sonia appare visibilmente commossa sui social. La Lorenzini non ha spiegato il motivo delle sue lacrime, ma tutto sembra collegato a questo. La coppia continua a mostrarsi più unita che mai. I fan non li hanno più visti separati!