Uomini e Donne News, Sonia e Federico: è crisi profonda. La Lorenzini rompe il silenzio. Nei giorni scorsi si è fatto largo il gossip (smentito) su di lei ed Eros Ramazzotti

Sonia Lorenzini, dopo giorni di chiacchiericci, congetture e spifferi, prende parole e spiega cosa sta accadendo nella sua relazione sentimentale, condivisa con Federico Piccinato. L’ex tronista di Uomini e Donne, con alcune Stories Instagram, ha ammesso che il rapporto vive un momento molto delicato. Non parla di rottura definitiva, ma pare che la situazione sia tutto tranne che rosea. Ricordiamo che solo tre giorni fa, la giovane mantovana è rimbalzata sulle pagine della cronaca rosa per via di alcune paparazzate che l’hanno vista protagonista con Eros Ramazzotti. Entrambi hanno smentito qualsivoglia interessamento, chiudendo in fretta la questione.

Tre giorni fa Chi magazine pubblica le paparazzate di Sonia con Eros in un maneggio (nulla di ‘compromettente’). Quest’ultima, almeno così si legge sulle colonne del settimanale, afferma di essersi allontanata da Piccinato. A distanza di poche ore, però, in un commento social la Lorenzini fa intendere che la relazione con Federico prosegue. Tuttavia non li si vede più assieme. I fan mormorano e chiedono all’ex tronista cosa stia accadendo. Oggi lei risponde: “Se avete imparato un pochino a conoscermi negli anni, sapete come sono fatta rispetto a certe cose e come le affronto. Posto che questa non vuole essere una critica nei vostri confronti, sapete che ho sempre pensato che fosse giusto condividere con voi tanti aspetti positivi della mia vita e mi è sempre piaciuto farlo. Per altre cose credo che ci sia una sorta di tutela personale. E…”

Uomini e Donne News, Sonia Lorenzini parla di Federico Piccinato: “Non lo so nemmeno io…”

“Penso – dichiara sempre Sonia – di non essere tenuta a dare spiegazioni anche se posso capire che dall’altra parte ci sia la curiosità di sapere cose, perché le persone si affezionano anche virtualmente a noi, alle coppie e alle persone.” “Però – aggiunge – in questo momento se non vi rispondo è perché anch’io non so tante cose e vi chiedo la gentilezza di non continuare a mandarmi messaggi in privato con la stessa domanda. Io capisco la curiosità, ma in questo momento probabilmente non lo so nemmeno io o non mi va magari di parlare… vi chiedo questa cortesia.”