Sonia Lorenzini: Eros e Federico Piccinato, come stanno le cose. Parla lei

Sonia Lorenzini: le paparazzate con Eros Ramazzotti e la situazione con Federico Piccinato, parla l’ex tronista

Nella giornata di ieri è rimbalzato il gossip su Sonia Lorenzini ed Eros Ramazzotti. Il settimanale Chi li ha paparazzati assieme in un maneggio e in atteggiamenti amichevoli. Qualcuno però ha voluto vedere molto di più, così il cantante si è affrettato a smentire il chiacchiericcio, spiegando che la mantovana è un’amica della figlia di Maurizio Zanella, imprenditore dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco, quotata realtà bresciana del settore. A stretto giro ha detto la sua anche Sonia, che ha fatto eco all‘ex marito di Marica Pellegrinelli. Non solo: ha parlato anche di Federico Piccinato, spiegando i rapporti con l’ex corteggiatore. Si è sussurrato che i due si fossero lasciati, ma…

Sonia Lorenzini: “Essendo fidanzata…”

“Non pensavo di dover toccare l’argomento e puntualizzare, vi dico che non c’è nient’altro rispetto a quello che potete aver visto. Semplicemente l’ho conosciuto (Eros Ramazzotti, ndr) dove io ero con altre amiche. Credo che sia un maneggio che lui frequenta sempre. Chiarisco questa cosa. Spero di non doverci più tornare perché non ce ne è bisogno”. Così Sonia Lorenzini dal suo profilo Instagram. Spazio poi al rapporto con Piccinato. L’ex tronista, rispondendo a muso duro a un fan, che l’ha accusata di cercare pubblicità attraverso il gossip, ha detto: “Ignorante… Vivo da anni e non di questo tipo di pubblicità essendo fidanzata e vivendo una vita del tutto normale…”

Sonia e il giallo della sua situazione sentimentale

Dunque Sonia afferma di essere ancora fidanzata. La questione però solleva un piccolo giallo. Ieri, sul magazine Chi, venivano riportati i seguenti virgolettati della mantovana: “Io e Federico ci siamo lasciati da pochissimo. Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata”.