Uomini e Donne news, lo sfogo di Manuel: “Non preoccupatevi”, che succede?

News Uomini e Donne, la vita di Manuel Galiano dopo il programma e Giulia Cavaglià

Anche se il suo Uomini e Donne è finito da un pezzo e la sua storia con Giulia Cavaglià è andata a rotoli ancor prima di iniziare – lo si può dire senza ombra di dubbi, ormai – Manuel Galiano è ancora molto seguito su Instagram e non perde mai l’occasione di parlare ai fan del più e del meno, dei suoi progetti e anche del programma: considerazioni queste ultime che non possiamo far cadere nel dimenticatoio perché spesso si rivelano utili per capire cosa succede a Uomini e Donne e come lo vivono i suoi protagonisti. Oggi Manuel ha pubblicato un post che non ha niente a che fare con la trasmissione – così sembra almeno – e che ha tutta l’aria di essere uno sfogo.

Le parole di Manuel Galiano ai fan: lo sfogo su Instagram

“Imparate a sorridere sempre alla vita – queste le sue parole – e non preoccupatevi del giudizio altrui, ci saranno sempre due tipi di persone, la prima che ti ama e rispetta per i tuoi traguardi raggiunti, mentre la seconda trasformerà l’invidia di non essere al tuo posto in rabbia, giudicandoti sempre in modo negativo”. Che sia successo qualcosa all’ex fidanzato di Giulia? A cosa stava pensando esattamente quando scriveva questo post? In genere si condividono riflessioni che ci toccano almeno in parte, quindi non escludiamo che Manuel stesse facendo riferimento a qualcosa di preciso.

Uomini e Donne news, Manuel Galiano ritorna in trasmissione?

Sembra essere sfumata intanto la possibilità da parte del ragazzo di partecipare a Uomini e Donne come tronista, visto che la storia con Giulia si è chiusa con tanti punti interrogativi che potrebbero aver frenato un’eventuale decisione della redazione. Lui comunque si è detto disposto a tornare come corteggiatore, anche se pare non subito. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!