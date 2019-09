Uomini e Donne news, parla Manuel Galiano: pronto a tornare nello show

Uomini e Donne news, parla Manuel Galiano: l’ex di Giulia Cavaglià pronto a tornare nello show. Poi lo sfogo contro alcuni volti del programma

A breve riprenderà una nuova stagione di Uomini e Donne (già cominciate le riprese dello show) e i fan del programma già si divertono a immaginarsi nuovi amori, nuovi dissapori e nuove trame sentimentali. Tra gli ex volti noti della trasmissione che non escludono un ritorno, c’è Manuel Galiano. Il giovane, nella scorsa edizione, è stato un protagonista assoluto del Trono Classico, essendo stato la scelta di Giulia Cavaglià. Peccato che la love story sia durata un pugno di settimane e sia poi naufragata tra mille polemiche. Addirittura in piena estate i due ex sono stati intervistati dalla redazione per dare la propria versione dei fatti e fare chiarezza sull’addio. Archiviata la relazione lampo, oggi Manuel apre a un ritorno nello show.

Nelle scorse ore l’ex corteggiatore ha realizzato una serie di Stories su Instagram. Prima si è reso protagonista di un lungo sfogo verso persone che, a detta sua, si sono montate la testa. Poi ha risposto a diverse curiosità dei fan. Una in particolare desta interesse perché apre a un suo possibile rientro in studio. Galiano tornerebbe mai “a corteggiare a Uomini e Donne?” ha chiesto un fan a bruciapelo. Immediata la risposta del giovane: “Se ci fosse una persona che mi interessasse davvero, perché no.” L’ex della Cavaglià è dunque più che pronto a rimettersi in gioco. Naturalmente se qualche tronista lo stuzzicherebbe in un modo particolare. E naturalmente se ci fosse il via da parte della redazione.

Uomini e Donne news, Manuel si sfoga

Galiano nelle scorse ore è stato protagonista anche di un lungo sfogo. Il ragazzo non ha fatto nomi e non ha nemmeno menzionato il programma di Uomini e Donne. Tuttavia è apparso evidente che si riferisse anche a qualcuno che ha partecipato alla trasmissione. Nella fattispecie Manuel ha inveito contro coloro che, a detta sua, si sarebbero montati la testa e non sarebbero trasparenti con i fan, in quanto molto attenti a guadagnare like e follower social più che a mostrare genuinità. Inoltre ha aperto una parentesi ironica su Francesco Chiofalo, facendo una parodia delle sue lacrime. Il personal trainer romano in questi giorni è finito in una bufera mediatica per il naufragio, tra mille polemiche e voci di tradimento, della love story vissuta con Antonella Fiordelisi.