Uomini e Donne news, il duro sfogo di Arianna: la corteggiatrice conquista tutti

Uomini e Donne news: Arianna si lascia andare a un lungo sfogo e conquista Andrea e il pubblico

Arianna Cirrincione, corteggiatrice di Andrea Cerioli, a Uomini e Donne sorprende tutti e conquista il pubblico. La giovane si lascia andare a un lungo sfogo con la redazione. Un pezzo del filmato viene fatto vedere al tronista e poi mandata in onda nel corso della puntata del Trono Classico. La corteggiatrice si sfoga e rivela di essere convinta del fatto che Federica sia, in realtà, una persona falsa, in cerca di visibilità. A detta di Arianna, la rivale si starebbe costruendo un personaggio. Ora anche lo stesso Cerioli sembra convinto che Federica stia nel programma solo per cercare visibilità. Per tale motivo, Andrea decide di chiudere la frequentazione con la corteggiatrice. Inizialmente Federica sembrava aver conquistato proprio tutti, con il suo modo di fare. Ora la situazione sembra essersi capovolta, in quanto il pubblico pare sostenere Arianna. Dopo quanto accaduto nel corso della puntata in onda l’11 gennaio, i telespettatori sui social si lasciano andare a commenti positivi nei confronti della Cirrincione.

“Arianna ha pure il carattere giusto per tenere a bada i tormenti di Andrea. Per me è stupido se non la sceglie” e ancora “Ma Arianna tutta la vita… Federica troppo infantile per Andrea”. Questi sono alcuni dei tantissimi commenti di apprezzamento nei confronti della corteggiatrice. Ecco che Federica finisce nel mirino del pubblico che segue le puntate del Trono Classico. A detta dei telespettatori, la corteggiatrice avrebbe un comportamento troppo esagerato. Dall’altra parte c’è, invece, Arianna, che continua il suo percorso conquistando sempre di più il tronista. Inizialmente Andrea si era lamentato del comportamento passivo della Cirrincione, ora però pare aver cambiato completamente idea.

News Uomini e Donne: Federica eliminata, Arianna fa un passo avanti con Cerioli

Cerioli fa un passio indietro con Federica e uno avanti con Arianna. Il tronista sembra aver rivalutato entrambe le corteggiatrici. Mentre la prima finisce per essere eliminata, ecco che alla Cirrincione va meglio, visto che riceve addirittura le scuse da parte di Cerioli. Dalle anticipazioni delle prossime puntate, però, sappiamo che Federica torna alla carica, pronta a riconquistare il tronista.