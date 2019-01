Uomini e Donne anticipazioni, Andrea: Federica torna, chi sceglie?

By

Anticipazioni Uomini e Donne, chi sceglie Andrea Cerioli? Federica torna, baci con Arianna

Andrea Cerioli pare essere davvero molto vicino alla scelta. Il tronista di Uomini e Donne continua a portare in esterna sempre le stesse corteggiatrici. A quanto pare, finora, sono Arianna e Federica le favorite. Le due ragazze hanno fatto passi da gigante nei confronti del giovane di Bologna e ora il trono pare sia arrivato quasi agli sgoccioli. Nella puntata del Trono Classico in onda questo pomeriggio, 11 Gennaio 2019, il ragazzo elimina Federica e chiarisce le incomprensioni avute con l’altra. Nonostante ciò, grazie alle anticipazioni sappiamo che la ragazza è tornata durante la successiva registrazione. In questo momento, sono perciò due le persone che stanno cercando di fare breccia nel cuore dell’ex fidanzato di Valentina Rapisarda.

Ad oggi, gli indizi sembrano parlare chiaro. Da ciò che è accaduto nelle ultimissime registrazioni del Trono Classico sembra sia evidente a tutti chi possa essere la ragazza ideale di Andrea. Il tronista si è infatti lasciato andare un po’ più del solito, tanto da arrivare a baciare Arianna. Tra i due sono arrivati ben due baci, entrambi passionalissimi. Con Federica le cose vanno un po’ più a rilento. Cerioli e la sua corteggiatrice hanno chiarito tutto ciò che li aveva tenuti distanti per un po’ e ora stanno cercando di recuperare il tempo perso e costruire qualcosa di solido. Nonostante non si siano ancora baciati, tra loro c’è stato un avvicinamento piuttosto chiaro e anche molto dolce.

Uomini e Donne, la scelta di Andrea Cerioli: Federica o Arianna?

Bella guerra tra Federica e Arianna. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne sono completamente diverse una dall’altra e per questo motivo potrebbe essere difficile per Cerioli arrivare ad una scelta. Anche se al momento pare più vicino ad Arianna a causa dei baci scambiati con lei, sappiamo che Andrea è un ragazzo davvero imprevedibile.