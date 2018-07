Uomini e Donne news, ennesimo attacco a Sara Affi Fella: l’ex tronista sbotta

Uomini e Donne, ancora critiche per Sara Affi Fella: l’ex tronista non ci sta e risponde all’ennesimo attacco

Da quando Sara Affi Fella ha ufficializzato la fine della storia con Luigi Mastroianni molti sono stati i fan di Uomini e Donne che, a volte anche per partito preso, si sono schierati a favore dell’ex corteggiatore siciliano. Riuscire a capire bene dove sta la verità, soprattutto in questa vicenda, è però molto difficile, e questo anche perché entrambi hanno spesso sostenuto tesi completamente diverse e opposte. Sui social, tuttavia, ad essere stata presa maggiormente di mira dagli utenti in queste settimane è stata principalmente la Affi Fella. Forse per questo oggi, all’ennesimo attacco ricevuto, Sara ha letteralmente perso la pazienza.

“Felice per te che sei libera… Ma era necessario prendere in giro tutta l’Italia per arrivare ad essere libera?” ha scritto un’utente su Instagram sotto l’ultima foto postata da Sara Affi Fella. A questo commento, allora, l’ex tronista ha risposto senza mezzi termini scrivendo: “Ao e basta!!!”. Poche parole che, tuttavia, non fanno altro che far trasparire la stanchezza della ragazza, costretta quasi quotidianamente a fare i conti con insinuazioni del genere. Le persone attive sui social che seguono Uomini e Donne riusciranno, prima o poi, a superare la rottura tra lei e Luigi Mastroianni?

Ad alimentare le polemiche intorno a Sara Affi Fella è stata sopratutto un’intervista rilasciata da Lugi Mastroianni a Uomini e Donne Magazine recentemente. L’ex corteggiatore, nello specifico, aveva dichiarato di essere rimasto molto deluso dall’atteggiamento di Sara dopo la scelta. Quest’ultima, secondo lui, non sarebbe mai stata interessata a costruire qualcosa di serio fuori dalla trasmissione. Le dichiarazioni di Mastroianni, alla fine, hanno scatenato tutta una serie di botta e risposta tra le varie persone coinvolte nella vicenda, spingendo di conseguenza i fan a prendere una posizione. Voi da che parte state?