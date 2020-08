Sammy Hassan rompe il silenzio: nelle scorse ore si era vociferato di un presunto ritorno di fiamma con la sua ex moglie Elena dalla quale ha avuto un figlio, Christian. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato tramite una serie di Stories Instagram di essere single e di non essere in alcun modo tornato con la donna, ribadendo che con lei è separato legalmente in tribunale. D’altro canto ha raccontato che in questo particolare periodo post quarantena, per il bene del figlio, passa del tempo con l’ex coniuge ma che c’ho non significa che ci sia stato un ritorno di fiamma. Dopodiché è passato a prendersela pesantemente e a ragione con coloro che hanno insultato Elena. Uno sfogo duro e deciso quello di Hassan, che ha voluto mettere le cose in chiaro.

Uomini e Donne News, parla Sammy: nessun ritorno con l’ex moglie Elena

Sammy ed Elena, nonostante i rumors tambureggianti delle scorse ore, non sono tornati assieme. Tuttavia hanno un “obbiettivo comune”, come spiegato da Hassan, vale a dire riservare del tempo assieme al piccolo Christian. L’ex corteggiatore ha poi avuto parole dure verso coloro che hanno ricamato sulla vicenda senza nulla sapere. Chi invece si aspettava qualche parola su Giovanna Abate è rimasto a bocca asciutta. Sull’ex tronista nessuna dichiarazione. D’altra parte sia lui sia lei hanno chiarito di recente il motivo dell’interruzione della loro frequentazione avviata dopo la scelta avvenuta negli studi televisivi di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Sammy e Giovanna: i motivi dell’addio

Giovanna, poche settimane fa, dopo che si è consumata la rottura con Hassan ha detto senza troppo girarci attorno che quest’ultimo non ha dato segni di essere stato particolarmente convinto di voler proseguire il percorso con lei una volta conclusosi il percorso nel dating show di Canale 5. Dal canto suo Sammy ha dichiarato che la Abate in questo momento della sua vita non è pronta ad avere una relazione con un uomo come lui. Da qui l’inevitabile allontanamento con conseguente rottura dei rapporti. Oggi Hassan è single e guai a dire che è tornato assieme all’ex moglie.