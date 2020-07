Uomini e Donne News, Sammy e Giovanna: parla la Abate, la situazione

Sammy Hassan e Giovanna Abate pare proprio che non abbiano ingranato dopo la scelta andata in scena a Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatore continuano a essere distanti. E non solo fisicamente (lei è in vacanza nell’Argentario, lui è a Milano). La lontananza infatti che più preoccupa è quella sentimentale. Perché, senza troppo girarci attorno, sembra che tra i due giovanotti non sia scattata la scintilla. In molti sono ormai convinti che la storia, caso mai fosse partita, sia già giunta al capolinea. I diretti interessati se ne stanno zitti zitti, senza proferire parola. Giovanna, però, nelle scorse ore, ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Di Più in merito alla situazione che è venuta a crearsi con Hassan. E no, non c’è alcunché che prometta qualcosa di buono.

Uomini e Donne News, Giovanna Abate: “Con Sammy ci sono incomprensioni”

Il magazine Di Più ha raggiunto l’ex tronista per cercare di comprendere cosa sta realmente accadendo. La Abate ha ammesso che con Sammy ci sono delle incomprensioni. La rottura, però, non è ancora stata ufficializzata. Insomma i due si vogliono prendere ancora del tempo per riflettere sul loro futuro che, stando almeno agli ultimi sviluppi della loro love story, è difficile vederlo a tinte rosee. Nel frattempo, negli ultimi giorni, il programma condotto e orchestrato da Maria De Filippi è tornato sulla cresta della cronaca rosa per via della separazione consumatasi tra Cristian Gallella e Tara Gabrielletto. Un fulmine a ciel sereno…

Uomini e Donne News, Tara e Cristian si sono detti addio

Quella di Tara e Cristian è una storia parecchio differente rispetto a quella di Sammy e Giovanna, nonostante entrambi gli intrecci siano sbocciati a Uomini e Donne. Gallella e la Gabrielletto hanno coltivato la relazione a partire dal 2012, consacrandola con il matrimonio. Qualcosa però è andato storto negli ultimi mesi ed è giunto l’addio definitivo. Il capolinea sentimentale è stato ufficializzato da Cristian nei giorni scorsi. L’ex tronista ha chiesto massimo riserbo sulla vicenda, facendo sapere che i motivi dell’addio non saranno mai resi noti alla stampa. Rimarranno solo suoi e di Tara.