Uomini e Donne News, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dalla Puglia con amore: è fiaba “Call it Magic”. Come sta la coppia?

Dalla Puglia con amore: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più in love e stanno benissimo. Sono immersi in un mare d’affetto mentre attendono di salire all’altare e promettersi amore eterno. La coppia sbocciata a Uomini e Donne pare proprio non conosce crisi: nessuna battuta d’arresto, nessun dubbio all’orizzonte. Quell’orizzonte che al momento si staglia nel cielo pugliese, più precisamente a Polignano a Mare, dove stanno trascorrendo delle vacanze magiche. Gli ultimi scatti postati dall’ex corteggiatore lo testimoniano e, per i più fantasiosi, quei colori in cui si è ritratto assieme alla sua futura sposa potrebbero prefigurare il matrimonio che verrà.

Una camicia bianca (quella di Pietro), un abito candido (quello di Rosa) e sullo sfondo un ristorante incastonato nella roccia, che spia su uno strapiombo marino: tutto odora di fiaba, tutto sa di fiori d’arancio (quei fiori d’arancio che salvo imprevisti arriveranno nella primavera del 2019); è lo scatto mozzafiato pubblicato su Instagram nelle scorse ore da Tartaglione che non ha mancato di far spuntare pure una dedica zuccherosa per il momento amoroso: “Call it Magic”. Davvero sembra tutto magia. E non è la prima volta che la coppia trasmette tale sensazione. Basta vedere un poco le bacheche social di entrambi per notare che sono sempre più pazzi l’un dell’altro e più innamorati che mai.

Call it magic A post shared by Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione) on Aug 10, 2018 at 8:38am PDT

Uomini e Donne News, Pietro Tartaglione ‘irrefrenabile’: i segreti della coppia svelati dalla Perrotta

Un amore che fin da subito è bruciato intensamente. Tra i due volti noti di Uomini e Donne, infatti, la passione è divampata appena lasciato il Trono. Addirittura Rosa, recentemente, ha narrato che appena usciti dagli studi di Cinecittà hanno passato delle ore di fuoco. “Dopo la scelta siamo andati in albergo, ci siamo immediatamente amati, anche perché Pietro era abbastanza irrefrenabile” ha raccontato ai suoi fan l’ex tronista. Insomma, tutti gli ingredienti per il grande passo ci sono. Si attende solo la prossima primavera per celebrare le nozze.