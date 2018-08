Uomini e Donne, Rosa confessa: “Dopo la scelta Pietro in albergo era irrefrenabile”

Uomini e Donne, Rosa Perrotta racconta cosa è successo con Pietro dopo la scelta: “In albergo era irrefrenabile”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dopo Uomini e Donne continuano a mostrarsi sempre più uniti e innamorati che mai. La loro intenzione di mettere presto su famiglia, inoltre, sembra farsi sempre più concreta. L’ex tronista infatti, rispondendo ad alcune domande che le sono state fatte, su Instagram stories ha ripercorso le tappe più importanti della sua storia con Pietro, parlando però fin da subito anche dei suoi progetti per il futuro. Dove e come si vede lei tra cinque anni? A chi glielo ha chiesto la Perrotta ha risposto: “Tra 5 anni con Pietro mi immagino così nella stessa identica posizione con forse due marmocchi che girano per casa”.

Tra i due volti noti di Uomini e Donne, difatti, la passione e il sentimento che ancora oggi li unisce sembrerebbero essere scoppiati fin da subito. Una volta lasciati gli studi di Cinecittà, infatti, Rosa Perrotta ha raccontato di aver trascorso delle ore di fuoco in compagnia di Pietro. “Dopo la scelta siamo andati in albergo, ci siamo immediatamente amati, anche perché Pietro era abbastanza irrefrenabile” ha svelato ai suoi follower l’ex tronista “Poi siamo scesi per Roma in ciabatte fino alle 5 del mattino”.

Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi: quello che ha imparato dopo l’esperienza in Honduras

All’Isola dei Famosi Rosa Perrotta è riuscita a crescere e ad imparare a prezzare le cose importanti della vita. La proposta di matrimonio in diretta, infatti, non è stato l’unico momento intenso di quella esperienza. “L’Isola mi ha lasciato consapevolezza che sono forte, che l’onestà alla fine paga sempre” ha dichiarato a tal proposito la Perrotta nel video postato sul suo profilo Instagram “Che la purezza d’animo è una rarità, e che le cose che hanno valore nella vita sono poche poche ma straordinarie.. ed è per quelle che bisogna lottare”.