Uomini e Donne News, Rosa e Pietro: il nome del bambino, le opzioni

News Uomini e Donne, Rosa e Pietro scelgono il nome del loro primo figlio: tutte le opzioni

Rosa e Pietro hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nel corso dell’ultima diretta di Domenica Live, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha rivelato di essere in attesa del primo figlio. I due dovevano sposarsi nel mese di Giugno, ma ora le nozze potrebbero essere rimandate a dopo il parto. L’ex tronista e il suo fidanzato sono molto felici insieme e hanno appresso con grande entusiasmo la notizia della gravidanza di lei. Ovviamente non se lo aspettavano, dato che erano alle prese con i preparativi del matrimonio, eppure sono al settimo cielo. Al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, i diretti interessati hanno svelato quali sono i nomi presi in considerazione per il loro primogenito.

La bellissima Perrotta sembra sia entrata da poco al terzo mese e per questo è ancora un po’ preso per sapere se si tratti di una femminuccia o di un maschietto. Nonostante ciò, la coppia ha iniziato già a pensare al nome del loro bambino. Se il bebè dovesse essere un lui, è già deciso come si chiamerà. La dolce Rosa rivela: “Pietro dice che per lui è uguale, ma in realtà entrambi sappiamo che vorrebbe un maschietto, un piccolo erede. Se sarà un maschio si chiamerà come il nonno, Domenico.” In ogni caso, i due futuri genitori pensano anche a che nome scegliere se si dovesse trattare di una lei.

Uomini e Donne, Rosa e Pietro: i nomi da femmina che piacciano alla coppia

Se per il maschio il nome è già scelto, per la bambina ancora non è del tutto chiaro su quale opzione ricadrà la scelta. “Se dovesse essere una femminuccia a me piacciono Cleopatra, Clelia o Ginevra. A lui invece piace Sofia. Siamo in disaccordo su ogni cosa.” Rosa Perrotta afferma anche che le piacerebbe molto avere una bimba, una piccola lei da vestire nel suo stesso modo.