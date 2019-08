Uomini e Donne news, Rosa Perrotta: “I miracoli accadono”

Rosa Perrotta e la dedica ironica a Pietro Tartaglione, ecco perché

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori poche settimane fa del piccolo Dodo. I due stanno affrontando questa nuova fase della loro vita con tanta felicità ma anche con tantissima ironia. Del resto, l’ironia è una qualità che caratterizza le personalità di entrambi, Rosa per esempio durante la gravidanza ha fatto spesso sorridere i suoi fan descrivendogli i ‘problemi’ che il pancione le regalava. La coppia Tartaglione trova sempre un motivo per ridere e oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato, per l’ennesima volta, qualcosa di esilarante da raccontare sui social. Nel mirino della modella napoletana ci è finito proprio il suo compagno, Pietro Tartaglione ‘colpevole’ di averle lasciato un bigliettino.

Rosa Perrotta: “Non mi sento tranquilla quando lascio Dodo solo con il papà!”

No, se state pensando a qualcosa di divino vi sbagliate sicuramente. Perché i ‘miracoli’ a cui Rosa si riferisce sono assolutamente terreni fatti dalle mani di Pietro. Per capire che cosa è successo dobbiamo fare un salto indietro. Tutto è iniziato ieri, quando Rosa Perrotta ha pubblicato su Instagram delle stories dove chiedeva perdono alle sue follower per non avergli ancora raccontato il parto. La famosa ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di aver poco tempo, specialmente da quando è nato Dodo, ed ha accusato il suo compagno di esserle poco d’aiuto: “Vi racconto come va con Pietro, ‘amore lo guardi un attimo? devo farmi una doccia’ e lui ‘si si amore vai, stai tranquilla che lo guardo io’ invece poi finisce che dopo due minuti entro in camera e Pietro dorme completamente collassato mentre Dodo è sveglissimo, con due occhi aperti che sembrano due fari. Quindi capirete che non mi sento molto tranquilla quando lo lascio solo col papà”.

L’ironia di Rosa Perrotta sul suo Pietro Tartaglione: “I miracoli accadono!”

Dunque, Pietro Tartaglione dopo aver ascoltato la compagna, ha deciso di rifarsi. Stamattina infatti ha fatto trovare alla sua fidanzata un lungo biglietto con scritto tutte le faccende che ha fatto ieri sera: “Buongiorno mamma! Papà ieri sera ha: sparecchiato, fatto i piatti, lavato e sistemato tutta la cucina, steso i panni, buttato la spazzatura, sistemato tutto il salone, lavato a terra il bagno, sistemato tutte le cose di ‘nespolino’ (Dodo ndr), piegato e sistemato tutti i tuoi vestiti nella camera di Dodo. Poi dici che papà non fa mai niente!“. Rosa Perrotta felicissima di aver scoperto che il suo compagno si è dato un bel da fare, ha voluto condividere la sua gioia sui social: “Quando papà si sente in colpa…accadono i miracoli”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, prima vacanza con Dodo?

L’allegra famigliola questa mattina sembra essere partita. Dove si saranno recati Rosa e Pietro con il loro Domenico, soprannominato anche ‘nespolino’? Per ora non è ancora stato rivelato nulla ma può essere che per loro siano ufficialmente iniziate le vacanze! Se fosse così, il piccolo Dodo avrebbe la possibilità di vedere il mare dopo poche settimane di vita…che meraviglia!