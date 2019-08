Rosa Perrotta in lacrime su Instagram: “Mi auguro che sia normale”

Rosa Perrotta piange su Instagram e si confessa con le sue follower

Momento magico per Rosa Perrotta che, da poco, è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne sta sperimentando una nuova fase della sua vita che le sta portando solo tanta felicità. L’arrivo del piccolo Domenico, infatti, le ha completamente stravolto l’esistenza sicuramente in meglio. Rosa Perrotta, compagna di Pietro Tartaglione, ha raccontato la sua gravidanza ai suoi seguaci tramite i social e ora sta raccontando loro anche che cosa si prova nell’aver avuto un figlio. L’emozione per la modella napoletana è enorme, l’amore che lo lega al suo piccino è grandissimo. Rosa è completamente innamorata di suo figlio al quale dedica dolcissime frasi sui social dimostrando al mondo che il sentimento che una madre prova nei confronti della propria creatura è così prezioso che è quasi indescrivibile. Oggi, Rosa è tornata a parlare ai suoi follower, come ogni giorno, ed ha aperto il suo cuore ancora di più.

Rosa Perrotta in lacrime sul suo profilo Instagram, ecco perché

Dopo aver fatto il bagnetto a Dodo, Rosa Perrotta si è lasciata andare ed in lacrime ai suoi follower ha confessato: “Ragazzi io mi auguro che sia normale, dopo circa due settimane, piangere ancora guardandolo. Ditemi che è normale, ditemi che non sono matta. Lui è la parte migliore di me, è la cosa più bella che abbia mai fatto. È che non ve lo so spiegare però chi è mamma lo sa. Io non pensavo fosse così, non immaginavo neanche lontanamente che fosse così. L’amore che si prova per un figlio è devastante”. Inoltre, Rosa ha promesso alle sue follower che presto manterrà la promessa e parlerà loro del parto: “Avevo promesso di parlarvi del parto e ancora non l’ho fatto però mi capirete, dato che non ho molto tempo per me è diventato un po’ più difficile coordinare un po’ tutte le cose. Però prometto che appena starò un attimo tranquilla, e questo può succedere solo in presenza dei nonni, lo farò”.

Rosa Perrotta, l’arrivo di Dodo le ha cambiato letteralmente la vita

Proprio il giorno prima di mostrare il piccolo Dodo sui social, Rosa Perrotta si è sciolta ancora e sempre sul suo profilo Instagram ha rivelato: “In tanti mi dite che sono cambiata. Che ho un’altra luce in viso. Chissà … Quello che so, è che non mi sono MAI sentita così appagata e serena nella mia vita”.