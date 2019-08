Rosa Perrotta cambia idea e mostra il figlio su Instagram: la foto

Rosa Perrotta presenta il suo Domenico, ecco la sua prima foto sui social

Qualcuno avrà sicuramente esultato. Dopo tanti dubbi, esternati qualche giorno fa, Rosa Perrotta ha deciso di presentare il suo bambino sui social ai suoi tantissimi seguaci. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione, ha postato una dolcissima foto del suo amato Dodo facendo la felicità di tutti i suoi fan che sono stati colti di sorpresa. Inutile dire che dopo pochissimi minuti dalla sua apparizione, la fotografia che ritrae il piccolo Domenico ha raggiunto tantissimi like (più di 40 mila in 5 minuti, pensate un po’). Erano in tantissimi infatti ad essere curiosi di vedere il volto del piccolino che si è rivelato essere un bellissimo bambino. Complimenti a mamma e papà che hanno creato davvero un gran capolavoro.

Rosa Perrotta su Instagram: “Ecco il mio Domenico”

“Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi. Il mio cuore” ha scritto la modella napoletana nella didascalia che accompagna la foto che rivela il volto del dolce Domenico. Sono stati tantissimi i commenti pieni di cuori colorati, affetto e complimenti per il piccoletto. E qualcuno ha già fatto notare alla bella Rosa che il suo Dodo assomiglia al papà: “Che bel bimbo! Mi sbaglio o assomiglia al papi? Congratulazioni e tanti bacini”. Qualcun’altro invece sostiene che gli occhi di Domenico siano grandi come quelli della mamma. Comunque sia per ora è un po’ presto stabilire a chi assomigli il piccolino visto che ha solo quasi due settimane di vita.

Rosa Perrotta: “La mia vita è cambiata, mai sentita così”

Proprio qualche giorno fa, Rosa Perrotta ha confessato sui social che la nascita del piccolo Dodo l’ha letteralmente cambiata: “In tanti mi dite che sono cambiata. Che ho un’altra luce in viso. Chissà … Quello che so, è che non mi sono MAI sentita così appagata e serena nella mia vita”. Inoltre la bella napoletana ha dichiarato di non saper star lontana dal suo bambino neppure un attimo: “Sono depressa ogni volta che lascio Dodo a casa e purtroppo non posso farne a meno.”