Rosa Perrotta rivela: “Non mi sono mai sentita così nella mia vita”

Rosa Perrotta e la confessione alle sue fan: “Non mi sono mai sentita così appagata e serena”

Quando una donna diventa madre inizia, per lei, una vera e propria nuova vita. E questo è quello che sta succedendo a Rosa Perrotta che è da poco diventata mamma del suo Domenico. Dopo pochissimi giorni dal parto, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata super presente sui social e sta raccontando alle sue follower che cosa si prova in momenti così preziosi. La Perrotta è una mamma molto apprensiva e legatissima al suo piccoletto. Insomma, un vera mamma chioccia! La compagna di Pietro Tartaglione non riesce ad allontanarsi un attimo dal suo Domenico che porta quasi sempre con sé. Durante la giornata odierna Rosa è stata fuori ed ha scritto un post su Instagram dove ha svelato a coloro che la seguono che cosa sta sentendo in questa nuova fase della sua vita.

“Mai così nella mia vita”, la confessione di Rosa Perrotta

La modella napoletana ha rivelato che in tanti hanno notato in lei un grande cambiamento specialmente da quando è diventata madre. Ecco le sue parole: “In tanti mi dite che sono cambiata. Che ho un’altra luce in viso.

Chissà … Quello che so, è che non mi sono MAI sentita così appagata e serena nella mia vita”. Ma poco prima di postare queste parole accompagnate da una fotografia super stilosa, la Perrotta ha registrato una instagram story dove ha rivelato di sentirsi depressa perché lontana dal suo bambino: “Sono depressa. Sono depressa ogni volta che lascio Dodo a casa e purtroppo non posso farne a meno. Mi manchi amore!”.

Rosa Perrotta, perché non ha ancora mostrato Dodo sui social

Pur avendo mostrato il volto di suo figlio su Chi, Rosa Perrotta non ha ancora presentato il suo piccolino sui social. Questa sua decisione ha fatto davvero molto discutere e a spiegarne il motivo è stata proprio lei. La colpa sarebbe degli haters: “Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi, che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo”.