Uomini e Donne news, pioggia di critiche per Rosa Perrotta: la vicenda

Rosa Perrotta: non solo parole dolci ma anche qualche critica. Ecco cosa sta succedendo

Rosa Perotta sta vivendo, senza dubbio, un periodo d’oro. Una settimana fa, infatti, lei e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la prima volta. Il 25 Luglio alle 7:30 del mattino è nato il piccolo Dodo portando una ventata di felicità nella vita dell’ex tronista di Uomini e Donne e del suo compagno. Tantissimi sono stati i messaggi di auguri che la coppia ha ricevuto anche perché Rosa ha voluto condividere i momenti della sua gravidanza con i suoi tanti seguaci. Purtroppo, però, durante le ultime ore qualcosa sta cambiando. Le sue fan si stanno dividendo ed alcune di loro stanno cambiando idea sul conto della bella Perrotta. Alle dolcissime parole che ogni giorno vengono rivolte alla frizzante modella napoletana si stanno affiancando anche delle critiche abbastanza pesanti. Rosa, per ora, non ha ancora risposto ai commenti di disapprovazione nei suoi confronti dimostrando al mondo che poco le importa. Del resto che valore può avere qualche parola negativa dinnanzi alla meravigliosa opera d’arte che ha appena dato alla luce?

Rosa Perrotta, criticata dalle sue fan. Ecco perché

Tutto è iniziato quando, sul magazine Chi, sono apparse in esclusiva le prime foto del piccolo Dodo. Tantissime persone non hanno apprezzato il fatto che Rosa e Pietro abbiano scelto di mostrare le prime immagini del loro figlioletto tramite il settimanale. Secondo loro, sarebbe stato più corretto far vedere il volto del piccolo Domenico tramite i social e non sul giornale. Così, sono stati in tanti ad aver subito urlato al business accusando Pietro e Rosa di aver usato il loro primogenito per guadagnare qualche euro in più. Come qualcuno ha detto, non bisogna mai dimenticare che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono due personaggi pubblici ed è normale e giusto, per loro, mostrare parti della loro vita tramite le pagine dei giornali. Dunque, non c’è nulla di scandaloso. Bisogna imparare anche a mettersi nei loro panni e a rispettare le loro scelte.

Rosa Perrotta definita “esagerata” per le sue parole

Ogni giorno, Rosa racconta alle sue follower cosa prova nell’essere diventata madre. A suo figlio, poi, dedica sempre delle parole ricche di amore e di dolcezza, come per esempio quelle di oggi. Ma, ahimè, c’è anche chi critica questo suo modo di fare. C’è chi ritiene le sue parole addirittura “esagerate” e chi condanna, invece, la sua voglia di condividere sui social ciò che prova per il suo bambino. Critiche, queste, molto insensate. Rosa Perrotta è diventata madre da poco e come giustamente le ha scritto qualcuno: “Bisogna lasciar libera una donna di amare un figlio come vuole. E anche di scrivere sui social ciò che sente dato che non fa male a nessuno. Anzi, dimostra ancor di più quanto può essere grande l’amore di una madre verso il proprio figlio”.