Uomini e Donne news, Roberto dimentica Barbara con un’altra Dama: le foto

Uomini e Donne Over, Barbara De Santi addio: Roberto frequenta un’altra donna

Le news di Uomini e Donne del giorno vi stupiranno, o forse non più di tanto. La settimana scorsa abbiamo assistito all’addio di Roberto Acurzio al Trono Over, con conseguente chiusura della conoscenza con Barbara De Santi. E fino a qui non ci sarebbe da stupirsi se Roberto uscisse con un’altra donna adesso. Peccato che pochi giorni fa Barbara ha rivelato a Uomini e Donne Magazine di ricevere ancora attenzioni e messaggi da parte di Roberto! Era sembrato di capire, quindi, che lui non si fosse ancora arreso e che anzi stesse cercando di farsi perdonare da Barbara. Naturalmente l’intervista non è stata rilasciata nel giorno in cui la rivista era disponibile in edicola, quindi sarebbe interessante capire quanti giorni siano trascorsi.

Trono Over, Roberto dopo Barbara frequenta un’altra Dama?

Sembra chiaro al momento che Roberto abbia intenzione di dimenticare Barbara. Ieri ha trascorso la giornata insieme a un’altra Dama del Trono Over: si tratta di Rosa Lama, che era uscita anche con Rocco quando era in trasmissione. Avrà lasciato anche lei Uomini e Donne per frequentare Roberto fuori dagli studi? Possibile, di sicuro nei prossimi giorni ne sapremo di più. Roberto e Rosa del Trono Over comunque ieri sono stati a Ostia, insieme a un’altra coppia nata a Uomini e Donne Over, ovvero Paolo e Sabrina. Nelle foto su Instagram pubblicate da Rosa, lei e Roberto sembrano essere in atteggiamenti molto affettuosi e non sembra essere solo un’amicizia. A chi le ha chiesto se stanno insieme, lei non ha risposto: si è limitata a mettere “mi piace” ai commenti in questione.

Uomini e Donne news, come reagirà Barbara De Santi alle foto di Roberto con un’altra?

“L’amicizia e l’amore, un connubio perfetto per la felicità”, ha scritto da una parte. “Nel mentre fuori dal programma…” e ancora “Nel mentre…. a pranzo con @robertoacurzio in un posto paradisiaco!!! Grazie”, ha scritto invece sotto le foto insieme a lui. Non abbiamo la certezza che fra i due sia nato del tenero, anche se nelle didascalie delle foto la Dama, o ex Dama, parla di amicizia e di amore anche. Non resta che aspettare, anche per scoprire l’eventuale reazione di Barbara. Lei, infatti, sembrava disposta a perdonare Roberto, anche se lo avrebbe fatto a una sola condizione. Ovviamente è possibile che Barbara e Roberto abbiano chiuso definitivamente anche in privato e che quindi lui si sia sentito libero di frequentare un’altra donna.