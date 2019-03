Trono Over, Barbara perdona Roberto? Lui la cerca, lei chiede un “gesto eclatante”

Uomini e Donne, Barbara De Santi rivela il motivo della rottura con Roberto

Barbara De Santi e Roberto Acurzio erano a un passo dal diventare una coppia del Trono Over. E invece tutto è finito nel peggiore dei modi! Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto Roberto abbandonare dopo aver deciso di chiudere la storia con Barbara. Lei sembrava essere d’accordo. Tutto è successo dopo che lei ha chiesto a Roberto di difenderla dagli attacchi di Rocco e Armando, ma Roberto è rimasto in silenzio. A Uomini e Donne Magazine ha spiegato il perché del silenzio dell’ex Cavaliere, ma ha rivelato anche che lui adesso la sta cercando! Procediamo per gradi, però, e scopriamo cosa ha raccontato Barbara nell’intervista.

Trono Over, Barbara si sfoga: “Non capisco perché non sia mai riuscito a valorizzarmi”

Prima di tutto, la Dama ha voluto precisare: “Lui mi ha sempre raccontato di quanto, nella sua storia precedente, abbia dato attenzione alla sua donna senza ricevere niente in cambio sostenendo anche che io in poco tempo gli ho dimostrato molto più di lei in cinque anni. A questo punto non capisco perché non sia mai riuscito a valorizzarmi, a emozionare me e anche il pubblico”. Tuttavia, qualcosa ha sempre impedito a Roberto di difendere Barbara in studio. Secondo lei, il motivo riguarda il mestiere di lui: “Roberto è un dentista e quindi ha una professione di un certo livello e vive nel terrore di perdere pazienti, di mostrare il suo lato più irascibile perché, come dice lui, ‘non può permetterselo’. In virtù di questi timori non avrebbe dovuto partecipare a una trasmissione televisiva e il motivo per il quale non mi ha difeso quando gliene ho dato l’opportunità è questo”.

Uomini e Donne Over, cosa è successo tra Barbara e Roberto?

Così facendo, però, si è esposta sempre e solo lei, risultando pesante e quindi magari dalla parte del torto. Da tempo, effettivamente, Barbara chiedeva a Roberto una parola di supporto durante gli sconti. Una parola che non è mai arrivata, ma pare che lui chiedesse poi scusa una volta terminata la puntata. Cosa sta succedendo oggi? “In questi giorni mi sta tempestando di messaggi, scrive che mi pensa, che prova dei sentimenti per me e che non è riuscito a esprimerli”, questo ha rivelato Barbara al magazine.

Barbara De Santi e Roberto Acurzio insieme? La Dama è stata chiara: l’unica possibilità

La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne sa bene che Roberto non si sente a suo agio in un contesto televisivo, ma per credergli ha bisogno di una prova concreta. Barbara su questo è stata molto chiara: “Sono estremamente delusa. […] Siccome neanche fuori mi ha dimostrato nulla io non gli credo. L’unica possibilità per farmi tornare sui miei passi è che Roberto faccia un gesto eclatante, ma deve farlo davanti a tutti, perché la nostra storia è nata davanti a tutti e se le cose vanno bene è giusto che si sappia. Come mi ha trattata male in pubblico, deve valorizzarmi in pubblico”. Naturalmente Barbara è molto dispiaciuta per questo epilogo e ha detto che non avrebbe voluto chiudere. Stava molto bene insieme a lui e per questo aveva pensato di lasciare la trasmissione dopo Pasqua. Barbara e Roberto si metteranno insieme? A lui basterebbe compiere un solo gesto…