Giulio Raselli e Giulia Cavaglià si sono rivisti dopo Uomini e Donne e sui social la notizia si è diffusa a macchia d’olio. Va subito precisato che i due si sono rivisti per caso, almeno così pare dai video pubblicati nelle stories. Sono entrambi di Torino, Giulio vive nei dintorni ma frequenta spesso il capoluogo. Non era difficile insomma rivedersi dopo il trono, il caso ha voluto che avessero anche lo stesso dentista. Ed è proprio nella sala d’attesa che si sono incrociati di nuovo, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne.

Un incontro del tutto casuale e che hanno anche postato sui social, proprio perché non c’è assolutamente nulla di male in ciò che hanno fatto. Insomma non avevano nulla da nascondere. Giulio Raselli e Giulia Cavaglià sono sembrati anche a loro agio, almeno dai video, stando nella stessa stanza. Anche perché è passato più di un anno da quando si sono salutati a Uomini e Donne, per cui non ci sarebbe motivo di portare astio verso l’altro. Ma le impressioni vedendo i video potrebbero essere anche sbagliate, va detto, e magari c’è stato del gelo nella sala d’attesa dal dentista. Tuttavia i fan hanno notato la cosa e sono corsi a riportarla a Giulia D’Urso, ex fidanzata di Giulio.

La D’Urso ha attivato la funzione domande su Instagram e più di uno le ha chiesto cosa pensa dell’incontro tra Giulio e Giulia Cavaglià. Lei pare non avesse visto nulla: “Non ho visto e non so di cosa state parlando. Ma ci siamo lasciati da mesi. Ognuno può fare quel che vuole”. Insomma, pure se avesse notato l’incontro Giulia D’Urso sembra aver superato la storia con Raselli e non avrebbe provato alcun fastidio. Anche perché non avrebbe motivo di farlo, visto che Giulio e Giulia Cavaglià non hanno mai avuto una vera storia. Tutto si è fermato al corteggiamento nel Trono Classico.

Se i fan sono corsi da Giulia D’Urso a raccontare dell’incontro tra gli altri due è perché Giulio Raselli ha corteggiato Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. La tronista però aveva scelto Manuel Galiano, quindi Giulio ha avuto la possibilità di salire sul trono. E proprio come tronista ha conosciuto e scelto Giulia D’Urso. Sono stati insieme diversi mesi, ma alla fine tra loro è finita.