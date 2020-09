Lo scorso 9 settembre Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne (partecipò al programma anche nel ruolo di corteggiatrice nel 2010), ha partorito la sua seconda figlia, Olimpia. L’annuncio è giunto su Instagram. Dal medesimo social, oggi, la 31enne ha rilasciato delle dichiarazioni sul post parto, parlando di una ripresa in tempi record (ha dato alla luce la piccina con un taglio cesareo). Non solo: Ramona si è anche sfogata contro le malelingue, affermando che chi critica e non perde occasione di pungolare non nutre altro che invidia. Per questo, con il tempo, ha imparato a snobbare i detrattori e a concentrarsi sui propri affetti e sulle reali e concrete motivazioni che la conducono sul sentiero della felicità.

Uomini e Donne News, Ramona Amodeo: “Ripresa record dal parto cesareo, dentro di me ho una forza senza limiti”

Nella vita ci sarà sempre chi “parlerà male alle tue spalle semplicemente perché non è riuscito a fare di meglio nella sua vita”, spiega Ramona via Instagram, in riferimento a chi l’ha attaccata. Attacchi che però oggi non fanno più male perché la Amodeo racconta che ha compreso che “fregarsene del giudizio superficiale della gente” è il modo migliore per affrontare i biasimi sterili. A maggior ragione se a poco più da una settimana dal parto è in formissima. “Ho avuto una ripresa record da questo cesareo, semplicemente perché ho una forza dentro di me che non ha limiti”, narra l’ex tronista con fierezza. Ricordiamo che Ramona, oltre che a essere mamma della piccola Olimpia, lo è anche di Annachiara, la sua primogenita nata a fine novembre 2017.

Uomini e Donne News, Ramona e Luca: alti e bassi, ma alla fine trionfa sempre l’amore

Il marito di Ramona, nonché il padre di Annachiara e Olimpia, si chiama Luca. La coppia è convolata a nozze nel giugno del 2017, qualche mese prima che nascesse Annachiara. La relazione ha avuto picchi di forte amore, ma anche profonde crisi. Addirittura, nel 2018, pareva che il matrimonio si fosse concluso. Invece Ramona e Luca hanno lavorato con ‘ago e filo’ per ricucire e per mettere radici ancor più solide al rapporto. Missione compiuta: oggi i due sono innamoratissimi, felici e più uniti che mai. E soprattutto hanno costruito una bella famiglia.