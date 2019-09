Uomini e Donne News, Mennoia sulla bufera estiva: nuove dichiarazioni

Uomini e Donne News, Raffaella Mennoia torna sulla bufera estiva: nuove dichiarazioni

Dopo un’estate che l’ha vista coinvolta in una torrida polemica, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Temptation Island e a Uomini e Donne, ha rallentato con i social, decidendo di spendersi di meno sulle piattaforme web. Troppa cattiveria, troppo rancore, troppe stupiderie, ha detto di recente. Concetto ribadito anche poche ore fa, quando è sbucata su Instagram realizzando delle Stories in cui ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, tornando a parlare del calderone mediatico in cui è finita nei mesi estivi. A farcela entrare due ex figure del programma, Mario Serpa e Teresa Cilia, da cui è stata pesantemente attaccata nelle scorse settimane.

“Ve lo dirò molto onestamente, io non starò più molto sui social perché ho tanto da fare, anche se non è aumentato il lavoro rispetto a prima. Però tutta la situazione di quest’estate mi ha fatto vedere un po’ come è in realtà…”, esordisce Raffaella che aggiunge: “Cioè mi dispiace per tutti quelli che mi sono vicini, che mi vogliono bene e che mi sono stati solidali, però certa gente è proprio terribile, orrenda. Quindi: ma perché dovrei leggere dei brutti commenti, le stupiderie, le cattiverie che proprio non mi riguardano?”. L’autrice infine chiosa: “Per questo motivo sto meno sui social. Ve ne siete già accorti, questo è. Magari mi passa, magari no. Ci sono rimasta troppo male per la cattiveria e la cattiveria è sempre una cosa che mi disturba parecchio.”

News Uomini e Donne Maria De Filippi interviene sul caos estivo

Secondo le anticipazioni trapelate dalle registrazioni di Uomini e Donne, nelle prossime puntate si vedrà anche Maria De Filippi difendere l’operato della Mennoia. Queen Mary non l’avrebbe fatto in maniera esplicita, cioè non avrebbe fatto nomi e cognomi. Tuttavia pare che avrebbe preso le parti della sua autrice non lesinando stilettate a chi l’ha criticata in estate.