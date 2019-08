Uomini e Donne news Andrea Zelletta, è polemica per serata: “Si fingono me”

Andrea Zelletta, è polemica per una serata

Le ultime storie Instagram di Andrea Zelletta sono dedicate non a Natalia Paragoni e non hanno come oggetto qualche bel momento delle loro giornate estive, finora trascorse tra vacanze, cenette romantiche e serate divertenti. Andrea ha ripreso sé stesso in realtà parlando di una serata che avrebbe dovuto fare a Giardini-Naxos in Sicilia ma che è saltata per motivi che non ha voluto spiegare. “Ci tenevo – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne – a mandare questo messaggio un po’ a tutti quelli che mi stavano scrivendo per quanto riguarda la serata di stasera a Giardini-Naxos. Io non ci sarò, non per mia volontà, assolutamente”. Già l’inizio – come potete ben vedere – non fa presagire niente di buono.

Uomini e Donne news, il messaggio di Andrea per i fan

“Mi stanno scrivendo in tanti – ha poi proseguito Andrea – che sono ancora sulla locandina […] ma io, ragazzi, sono in montagna, lo potete vedere; non arriverò ai Giardini Naxos, ripeto non per mia volontà, perché mi avrebbe fatto assolutamente piacere essere lì… mi avrebbe fatto assolutamente piacere essere lì. Mi hanno detto che ci sono dei gruppi dell’evento dove alcune persone che si fingono me scrivendo che io ci sarò. Ma io, ragazzi, non sono in nessun gruppo, non sto rispondendo a nessun gruppo dell’evento… Volevo comunicarvi questo… Mi dispiace non esserci, però, ahimè, è così”. L’Andrea che parla è un Andrea amareggiato, anche piuttosto indispettito, a dire il vero, se date un’occhiata alla parte della storia in cui sottolinea che c’è qualcuno che finge di essere lui.

Andrea e Natalia a Temptation Island Vip 2? Gli ultimi rumor sulla coppia

Intanto non dimenticate che Zelletta potrebbe essere protagonista assieme alla sua Natalia del nuovo Temptation Island Vip 2; non abbiamo certezze in merito ma le voci di corridoio sono incessanti dopo che è naufragata l’ipotesi di partecipazione di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, visto che lui molto probabilmente parteciperà al Grande Fratello Vip. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo!