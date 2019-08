Uomini e Donne news, bufera su Nilufar: attacco a tutti i tronisti, lei chiarisce

Nilufar Addati, le ultime news dopo Uomini e Donne

Il successo di tronisti e troniste a Uomini e Donne sarà pure temporaneo ma porta comunque con sé molte soddisfazioni perché si cambia totalmente vita e si riesce a fare facilmente ciò che prima si credeva impossibile raggiungere con tanta semplicità; ci riferiamo chiaramente alle vacanze pagate, alle sponsorizzazioni, ai capi d’abbigliamento regalati per pubblicità di vario genere e a tutto ciò che ruota attorno al mondo del business, tanto per citare la nostra Tina Cipollari. Si è discusso proprio di questo sul profilo Instagram di Nilufar Addati che ha postato una foto in barca a Ibiza per salutare i suoi fan e si è ritrovata commenti polemici sul tenore di vita che raggiunge chi ha frequentato gli ambienti televisivi, UeD in particolare. Una follower ad esempio ha chiesto provocatoriamente: “Ma tutti ‘sti tronisti in barca… chi vi paga?”. E un’altra: “Chi va a ‘sto programma tutti e dico tutti cambiano vita completamente… tutti ricchi, boh”.

Uomini e Donne news, polemica per giornata in barca: l’attacco ai tronisti

La seconda follower ha poi precisato che non voleva offendere Nilufar ma che “era per dire che chi esce da quel programma poi inizia con la bella vita… Prendi Angela e Paolo – ha poi aggiunto riferendosi a Paolo Crivellin e Angela Caloisi –: lei prima lavorava per poter studiare, adesso niente lavoro e niente studi… solo viaggi extra lusso divertimenti a go go, sponsorizzazioni, ecc… Stessa cosa Lorenzo – queste le parole della ragazza su Riccardi che tra l’altro potrebbe anche diventare uno dei prossimi protagonisti di Temptation Island Vip 2 – da gommista a vita di lusso, smettono di lavorare e fanno la vita da ricchi, mistero. E ripeto tutti quelli che escono da quel programma e non me lo spiego”. In realtà è molto semplice da spiegare: chi va a Uomini e Donne ottiene successo, raggiunge un numero elevatissimo di follower, viene seguito, quindi è al centro dell’attenzione e chi è al centro dell’attenzione può fare molta pubblicità. E come ben sapete, la pubblicità riguarda non solo vestiti ma anche vacanze di lusso, viaggi favolosi e così via. Ciò non riguarda, chiaramente, solo gli ex di Uomini e Donne ma anche tutti coloro che in un modo o nell’altro riescono a sfruttare Instagram a proprio vantaggio.

Nilufar Addati risponde: “Pagata con i miei soldi”

Nilufar comunque è intervenuta sulla polemica e ha subito chiarito che “la vacanza l’ho pagata con i miei soldi, non è uno sponsor, comunque viaggiavo anche prima e andavo in barca anche prima”; subito dopo ha anche aggiunto che “non ci vedo nulla di male nel fare una vacanza sponsorizzata, l’ho fatta anche io”. Effettivamente non c’è nulla di male nell’approfittare del momento favorevole, sperando che si sia in grado poi di trasformarlo in un investimento per tutta la vita, e siamo convinti che in molti farebbero ciò che fanno ex tronisti e corteggiatori. Vi lasciamo al post di Nilufar in cui la polemica è scoppiata: