Uomini e Donne: Pamela e Stefano del Trono Over sono ritornati insieme? Dopo le liti in trasmissione spuntano le fedi

Pamela Barretta e Stefano Torrese sono stati, loro malgrado, protagonisti indiscussi delle ultime puntate del Trono Over (sia di quelle andate in onda che di quelle registrate). Quello che è successo, ormai, lo sappiamo tutti ma, per capire come si sono evolute le cose, dobbiamo partire dall’inizio. Pamela e Stefano, invitati a Uomini e Donne per parlare della loro storia, sono finiti col litigare davanti a tutti oggi. Roberta, arrabbiata con Pamela per via delle critiche ricevute da parte di questa sui social, ha preso il suo telefono ed ha mostrato in trasmissione una conversazione avuta in privato con Stefano. I messaggi mandati da quest’ultimo alla dama hanno molto deluso Pamela che, di tutta risposta, ha deciso di chiudere in tronco con il suo fidanzato. La discussione tra Stefano e Pamela si è poi prolungata anche nella puntata successiva del Trono Over, quella registrata ieri.

La coppia, stando alle ultime anticipazioni pubblicate, non è riuscita comunque a trovare un punto di incontro. La Barretta, oltretutto, ha pure litigato con le altre donne del parterre femminile, e si è detta intenzionata a non perdonare Stefano. Torrese, dal canto suo, ha invece affermato che farà fatto di tutto per riconquistare la sua fiducia. Cosa è successo dopo? Non lo sappiamo, ma l’ultima storia pubblicata da Stefano lascia ben sperare (ed hanno a che fare con due fedi).

Uomini e Donne Trono Over: Cosa è successo tra Pamela e Stefano dopo la trasmissione? Le ultime news

Stefano Torrese, pochi minuti fa ha mostrato su Instagram l’immagine di un mazzo di rose e due fedi con scritto “Lui” e “Lei” in bella vista. Se siano anelli nuziali o di fidanzamento non lo sappiamo, né sappiamo se hanno qualcosa a che fare con lui e Pamela. Il fatto che siano state mostrate da Stefano proprio adesso, dopo tutto quello che è successo, sembra però davvero una strana coincidenza. È forse un gesto di impegno nei confronti di Pamela? O il suo vuole essere un appello? Probabilmente, lo scopriremo presto.