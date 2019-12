Uomini e Donne News: Oscar ed Eleonora, altre scintille. Il gossip: cosa è successo nelle ultime ore

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, arrivano altre scintille. In particolare è stato l’ex tronista di Uomini e Donne a essersi nuovamente scaldato. Nelle ultime ore il giovane ha rilasciato una serie di commenti social, nei quali, seppur l’ex fidanzata non è mai nominata, traspare molta stizza, con ogni probabilità a lei riconducibile. Ricordiamo che l’ex coppia è stata al centro di una polemica rovente le scorse settimane. A far alzare il polverone la scoperta della nuova frequentazione della Rocchini. La toscana ha allacciato un legame con Nunzio, ex fidanzato di Dalila Branzani, sorella di Oscar nonché ex migliore amica proprio di Eleonora.

“Ti rendi conto di essere un ragazzo fortunato solo dopo aver realizzato che una m..da invece di te sceglie un suo simile”, ha scritto Oscar in una sua Stories. Nessun nome, eppure in molti credono che il messaggio si riferisca all’ex, che, guarda a caso, nelle scorse ore sarebbe tornata a Napoli e sarebbe stata vista in compagnia di Nunzio. Ma non è finita qui. Oscar, sempre su Instagram, ha risposto anche ad alcuni follower. “Basta essere veri e non falsi! La guerra è fatta solo per morire. Io voglio vivere”, le parole di Branzani a commento di chi gli ha scritto che a volte “bisogna perdere la battaglia per vincere la guerra.”

Uomini e Donne News, Oscar: “La regina si è alleata con l’avversario. Lo scacco matto”

“La regina si è alleata con l’avversario. Lo scacco matto è stato premeditato e venduto al migliore offerente”, un altro flash scritto da Oscar, che si è affidato a una metafora ludica per esprimere la sua opinione. Anche in questo caso il nome di Eleonora non viene fatto, eppure pare evidente che sia lei il soggetto a cui Branzani pensa nello scrivere. Per il momento l’ex corteggiatrice ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sull’argomento.