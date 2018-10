Uomini e Donne, haters offendono il figlio di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: l’ex corteggiatrice risponde

Quasi tutti i giorni volti noti e meno noti del mondo dello spettacolo si ritrovano a dover fare i conti con l’odio e il rancore che spesso spopola sui social network. Dagli attacchi degli haters, purtroppo, non sono immuni nemmeno gli ex protagonisti di Uomini e Donne, spesso presi di mira e insultati gratuitamente sui loro stessi profili. L’ultima a raccontare di aver ricevuto insulti su Instagram è stata, qualche ora fa, Francesca Del Taglia. Il motivo? Pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver postato alcune foto del figlio Zeno, abbia ricevuto dei messaggi dove alcuni utenti insultavano il piccolo.

“E niente stanno iniziando ad arrivare i commenti che mio figlio è brutto” è esordito dicendo Francesca in una delle sue ultime stories. “Ovviamente vi aspettavo al varco” ha poi aggiunto la stessa ironicamente “Anzi mi stavo preoccupando che non fossero ancora arrivati”. Prima di concludere il suo video, però, la compagna di Eugenio Colombo è ritornata seria ed ha affermato: “La pochezza a trionfare e a farsi sentire. Non mi stupite più”. Di tutta risposta, poi, Fracesca ha caricato anche altri momenti felici in compagnia della sua famiglia che, al momento, sembrano essere la migliore risposta all’odio gratuito che spesso dirada su Internet.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Ott 16, 2018 at 10:21 PDT

Uomini e Donne: ecco perché Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno deciso di chiamare il figlio Zeno

Perchè Francesca De Taglia ed Eugenio Colombo hanno scelto di chiamare il loro secondo figlio Zeno? A questa domanda, mesi fa, ha risposto l’ex corteggiatrice in persona in un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine. “Non ci piaceva nessun nome in particolare, perché ci eravamo focalizzati sui nomi femminili” ha dichiarato Francesca “Contavamo su una femminuccia per chiamarla Eva. Poi abbiamo trovato Zeno, che insieme a Brando, ci piaceva”,