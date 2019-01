Uomini e Donne news, Noel innamorata di Armando? La reazione conferma

Uomini e Donne news: Noel ama Armando? Il dubbio di Maria De Filippi

Noel e Armando si amano? I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non si sbilanciano con le parole, ma sembra proprio che la dama sia letteralmente innamorata del cavaliere. Quest’ultimo è spesso criticato dal pubblico, ma anche dal parterre femminile. Il suo comportamento non è mai stato proprio apprezzato neanche da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nonostante ciò, sembra che Noel non riesca a fare a meno di lui. Infatti, dopo diverse accese discussioni la dama si ritrova ancora a voler frequentare Armando. In particolare, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 9 gennaio, i due si sono nuovamente scontrati al centro dello studio. I problemi passati continuano a rendere la loro conoscenza sempre più complicata. Scendendo nel dettaglio, Armando ha sempre dichiarato di voler conoscere anche altre donne all’interno del programma, facendo storcere il naso a Noel più volte. Vista la situazione, anche la dama ha scelto di frequentare altri uomini. Questa sua decisione non è stata apprezzata dal cavaliere, che ha mostrato subito la sua disapprovazione.

Nel frattempo, Noel, durante la scorsa puntata, ha anche puntualizzato di vedere Armando quasi come uno “stalker”. Pare che il cavaliere le faccia troppe chiamate, tanto da rendere la loro frequentazione tormentata. Ma ecco che il cavaliere, mentre continua a ribadire la sua opinione, alza un po’ il tono della voce. Anche Noel, più volte, si lascia andare nell’accesa discussione. Alla dama viene chiesto se ha intenzione di continuate comunque questa frequentazione. Lei risponde di sì e riceve anche la conferma da parte di Armando. Proprio a questo punto, Maria De Filippi si chiede se Noel sia innamorata del cavaliere.

News Uomini e Donne, Maria De Filippi chiede a Noel se è innamorata: lei tentenna e conferma

Nonostante le accese discussioni e i tanti problemi, Noel decide ancora una volta di andare avanti con la frequentazione con Armando. Una scelta che porta dei dubbi in Maria, che le chiede a questo punto se è innamorata. La dama tentenna nella risposta e rivela che si tratta di un “parolone”. Dopo varie insistenze, anche da parte di Gianni, Noel ammette di provare un sentimento molto importante nei confronti di Armando. La sua reazione sembra proprio confermare!