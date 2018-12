Uomini e Donne Noel, la pesante accusa ad Armando: il web si spezza a metà

Uomini e Donne, Noel fa una pesante accusa ad Armando: il pubblico diviso a metà

Il pubblico che segue Uomini e Donne si divide a metà durante l’accesa discussione tra Noel e Armando. Scendendo nel dettaglio, la dama del Trono Over accusa il cavaliere di essere uno stalker. La donna ammette di ricevere più di venti chiamate al giorno da parte di Armando, che pare sia abbastanza geloso di lei. Dall’altra parte anche il cavaliere confessa che Noel è una persona molto possessiva. L’accusa della dama non è, però, passata inosservata. Infatti, le sue parole vengono considerate abbastanza pesanti. Ed ecco che a questo punto Armando chiede a Noel se vuole chiudere la loro conoscenza. Ma la donna non risponde e continua semplicemente ad accusarla. Non arriva alcuna risposta concreta da parte della donna. Gianni Sperti non ci sta e chiede a Noel il motivo per cui non riesce a rispondere, dopo aver accusato Armando di essere uno stalker. L’opinionista è convinto che dopo un’accusa così pesante, la dama avrebbe dovuto subito chiudere la frequentazione con il cavaliere.

Una discussione molto accesa in studio, dove in molti non credono alle parole di Noel, la quale non prende una posizione certa dopo aver accusato Armando. Intanto, il pubblico a casa si divide a metà. C’è chi sta dalla parte della dama e chi invece appoggia il cavaliere. Quest’ultimo è spesso molto criticato dai telespettatori per i suoi modi di fare. Coloro che seguono le vicende del Trono Over giudicano Armando come una persona molto presuntuosa che non tratta bene le donne. Dall’altra parte, il pubblico non riesce a concepire il modo di fare di Noel. Sono tanti i telespettatori che sono sicuri del fatto che la dama abbia voluto avere qualche momento di visibilità facendo questa pesante accusa ad Armando.

Uomini e Donne: Noel non riesce a chiudere con Armando, ma lo accusa di essere uno stalker

Non torna al pubblico il comportamento di Noel. Prima di lanciare questa pesante accusa, la dama stava lasciando lo studio dopo aver assistito a una discussione tra Armando e Ursula. Con questo suo gesto sembrava che la donna volesse far capire il forte interesse che prova nei confronti del cavaliere. Ma poi arriva la pesante accusa. “Tu lo vuoi questo stalker”, dichiara Gianni, convinto che Noel non abbia il coraggio di chiudere la frequentazione con Armando.