Uomini e Donne news, Nilufar: “Mi è successo qualcosa di particolare”

Nilufar Addati, super emozionata, rivela: “Ecco che cosa mi è successo oggi”

Nella giornata di ieri, Nilufar Addati è sbarcata a Milano insieme ad una sua amica. La modella italo persiana è però tornata nella capitale della moda per degli impegni lavorativi e non per una semplice vacanza. A svelarlo è stata lei stessa proprio ieri sera poco prima di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato alle sue fan di star vivendo un momento davvero d’oro visto che sta realizzando uno dei suoi più grandi obiettivi. Nilufar si è mostrata emozionatissima e ci ha tenuto molto a ringraziare coloro che la seguono. Perché, in realtà, è proprio grazie a loro se riesce a raggiungere buona parte dei suoi traguardi lavorativi e l’Addati questo sicuramente non lo dimentica. La giovane si mostra sempre molto grata nei confronti delle sue tantissime fan che tanto la stimano e che sono affezionate a lei.

Nilufar Addati: “Mi è successo qualcosa di particolare”

Ieri, dopo aver passato una serata molto movimentata, tra cibo e un tassista forse un po’ imbranato, Nilufar è tornata a casa. La ragazza si è messa a letto ma prima di addormentarsi ha voluto salutare le sue follower e raccontare loro cosa le sta accadendo: “Per me domani sarà una giornata molto speciale perché sono riuscita a raggiungere un obiettivo molto importante. Quella di domani sarà una giornata ricca di soddisfazioni, oltre che ad essere molto impegnativa e stancante. Sono certa però che sarà bellissima. Questi due giorni, oggi e domani, sono per me molto significativi e sono molto orgogliosa di quello che sto riuscendo a fare, piano piano, insieme a voi. Per ora, purtroppo, non posso dirvi nulla ma è solo questione di tempo e poi saprete tutto. Sto lavorando a due progetti diversi. Oggi ho fatto un fitting e alla fine mi è successo qualcosa di molto particolare.“.

“Non credo al caso” le parole di Nilufar Addati

L’ex tronista di Uomini e Donne, che ultimamente ha lanciato un bellissimo messaggio alle sue fan, ha poi continuato: “Non credo al caso ma credo che quando succede qualcosa, quel qualcosa ha un significato. E quindi io non ho potuto condividere con voi neppure quello perché è una cosa che non posso ancora dire a voi. Vi prometto e spero di potervi raccontare, un giorno, quello che oggi mi è accaduto in una giornata per me molto importante. Sono molto contenta. Grazie di tutto, davvero”. Di cosa si tratterà? Per ora nulla è trapelato. Fatto sta che la curiosità è davvero molta!