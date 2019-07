Uomini e Donne news: Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio

Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio alle sue follower

Oltre ad essere bellissima e giovanissima, Nilufar Addati è una ragazza molto intelligente. Tramite i social spesso è solita lanciare dei messaggi molto importanti e ciò non può far altro che bene visto che l’ex tronista di Uomini e Donne è seguita da tante giovanissime. Ieri, la modella italo-persiana ha lanciato un messaggio splendido da un valore veramente tanto grande. La ragazza ha caldamente consigliato alle donne che la seguono di non dimenticarsi mai della propria salute e le ha invitate a fare sempre dei controlli, che siano ginecologici, mammografici o di qualsiasi altro tipo. La prevenzione è molto importante e le visite mediche dovrebbero diventare un’abitudine per tutte le donne, dalle più giovani alle più adulte. Fare prevenzione vuol dire prendersi cura di se stesse.

“State facendo un danno alla vostra vita!” la rabbia, giusta, di Nilufar Addati

Mentre era in coda proprio per poter effettuare una visita ginecologica, Nilufar Addati ha voluto affrontare l’argomento prevenzione con le sue follower. Tramite un ask su instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto loro da quanto tempo non si fanno dei controlli. Alcune risposte hanno fatto giustamente rabbrividire la bella Nilufar perché alcune delle sue seguaci le hanno confessato di non essersi mai recate a fare delle visite mediche. E qualcuna lo ha rivelato con tanto di faccina sorridente, scaturendo così la rabbia dell’ Addati: “Ne sto leggendo decisamente troppe, non state facendo un favore a nessuno, al massimo un danno alla vostra vita! Mi state facendo arrabbiare!”. Tra le varie domande c’è poi stata una ragazza che ha svelato a Nilufar di aver scoperto di avere dei problemi di salute e di esserne accorta forse un po’ troppo tardi. Lei stessa, infatti, ha ammesso di aver commesso un errore nel non recarsi prima a fare dei controlli. Nilufar ha poi ricordato a tutte quante di guardarsi attorno e di non dimenticarsi che nessun essere umano è immune alle malattie.

“Così mi piaci!” i complimenti di Nilufar a chi ha ammesso di controllare la sua salute

Oltre ad essersi arrabbiata con le follower che non si fanno controllare, Nilufar si è complimentata con quelle che invece lo fanno. Tante di loro, infatti, le hanno detto che si recano a fare delle visite mediche spesso e volentieri, qualcuna lo fa ogni sei mesi, altre ogni anno ed altre sono in procinto di farle. “Se c’è una cosa che odio sono le persone che decidono volontariamente di essere ignoranti. Ragazze ricordatevi che la vita vale molto di più di certe scuse” ha concluso poi Nilufar dimostrando inoltre che, tramite i social, oltre a mostrare lussi e sfarzi, si possono lanciare messaggi anche davvero considerevoli.