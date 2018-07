UeD news, Nilufar innamoratissima: “Io e Giordano gelosi, ma sono io la pazza”

Uomini e Donne news, Nilufar innamoratissima del suo Giordano: “Entrambi siamo gelosi. Per amore si fa tutto”

Nilufar Addati è innamoratissima del suo Giordano Mazzocchi, conosciuto nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista non ha dubbi sul loro amore e sulla loro storia. Attraverso le domande di Instagram, ha fatto capire a tutti i fan di essere innamoratissima di Giordano. Nonostante quanto accaduto, la coppia è riuscita a trovare la serenità. Appaiono inseparabili e la distanza non preoccupa più di tanto Nilufar. La Addati è, infatti, convinta che per amore si fa di tutto, non esistono né scuse né giustificazioni. Lei i salti mortali li farebbe per Giordano e su questo ne è certa. Ed ecco che arriva anche una domanda sulla gelosia. L’ex corteggiatrice ammette che entrambi sono abbastanza gelosi, ma lei è sicuramente quella più pazza. Nilufar è contenta di non essersi sentita subito presa da Giordano, in quanto ha capito di voler stare al suo fianco quando l’ha conosciuto di più. Non avrebbe mai voluto stare insieme al Mazzocchi solo per il suo aspetto fisico. Infatti, Nilufar ammette di essersi innamorata di molto altro.

Incomprensioni e differenze caratteriali vengono messe in secondo piano dalla Addati, perché sono uniti da un grande sentimento. E sulla distanza ha le idee abbastanza chiare: “Basta l’amore, non ci sono scuse e giustificazioni, se quello c’è si fa tutto e si supera tutto. Poi dipende dalla distanza ovviamente, però i salti mortali per vedersi non pesano mai se c’è questo”. Il programma di Maria De Filippi le ha insegnato molto, ma la cosa più bella che le ha dato è l’amore. Parole molto forti quelle di Nilufar, la quale appare super innamorata del suo Giordano.

Uomini e Donne: Nilufar Addatti vorrebbe adottare un figlio

Tra i sogni nel cassetto, Nilufar vorrebbe diventare mamma. Prima di mettere al mondo un bambino, vuole adottarne uno. Sicuramente l’ex corteggiatrice, da come si può intuire dalle sue dichiarazioni, vorrebbe che il padre dei suoi figli sia proprio Giordano. E chissà che presto non vedremo questa coppia di nuovo in televisione. Si vocifera che i due faranno parte del cast di Temptation Island Vip. Ancora non c’è alcuna certezza su questo, ma mai dire mai.