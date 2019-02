Uomini e Donne news, incidente in auto per Nilufar, lo sfogo di Giordano

Uomini e Donne news, incidente in macchina per Nilufar Addati

Una mattinata non troppo tranquilla quella di Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata vittima di un incidente in macchina. A raccontare cosa è successo, è stata la stessa Nilufar attraverso delle Instagram stories. “Ho cominciato molto bene la giornata oggi, con un bell’incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a nessuno“. Così l’ex volto del programma di Canale 5 ha raccontato la disavventura. Solo spavento e tanta paura per Nilufar che ha anche raccontato che non si è trattato di un incidente con un’altra macchina: “Non ho fatto l’incidente contro un’altra macchina o contro un altro automobilista. Mi sono schiantata contro un albero“. Il popolo del web si è subito mosso nei confronti dell’Addati ed è arrivato dopo poco lo sfogo dell’ex fidanzato, Giordano Mazzocchi. Dichiarazioni quelle del ragazzo davvero importanti.

Nilufar e Giordano: lo sfogo di lui sui social

Protagonista di una Instagram story controversa è l’ex fidanzato di Nilufar, Giordano. Il ragazzo, che sarà presente alla scelta dell’amico Luigi Mastroianni che, immaginiamo, sarà registrata nella serata di martedì 26 febbraio, ha risposto agli attacchi del web. “Siete talmente bravi a fare i film che potreste fare i registi anziché stare su Instagram!“. Delle parole che sembrano davvero esasperare una situazione che si è creata dall’annuncio ufficiale della fine della storia d’amore tra i due ragazzi che si sono conosciuti ed innamorati negli studi di Uomini e Donne. Poi Giordano svela di aver sentito l’ex ragazza: “Comunque, è ovvio che ho sentito Nilufar. È andata contro una pianta e sta benissimo“.

Nilufar non sarà alla scelta di Luigi Mastroianni

Tra tutti gli ex di Uomini e Donne che saranno ospiti alla scelta di Luigi Mastroianni ci sarà una grande assente e parliamo proprio di Nilufar. A svelare la verità sulla sua partecipazione alla registrazione è stata la stessa ex tronista. Attraverso Instagram, infatti, ha fatto sapere che non ci sarà nel castello che la produzione del programma ha scelto per le grandi serate delle scelta. “Io e Lu abbiamo un bel rapporto, gli voglio un sacco di bene e spero che vada tutto per il meglio, lo spero con tutta me stessa. Per ovvi motivi però non sarò presente alla scelta”.