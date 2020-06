Uomini e Donne news, Raniolo sta con Greta: disse “no” a Sabrina Ghio

News Uomini e Donne, Nicolò Raniolo si è fidanzato con Greta: l’ex tentatore e corteggiatore innamorato

Oggi le news su Uomini e Donne riguardano uno dei corteggiatori che hanno fatto discutere più di tutti il pubblico: parliamo precisamente di Nicolò Raniolo che si è presentato in trasmissione dopo essere stato tentatore a Temptation Island. Lo ricorderete senz’altro: fisico statuario, sguardo magnetico e personalità molto decisa, Nicolò ha fatto capitolare sia Giorgia Lucini sia Sabrina Ghio. Sembra strano dirlo, visto il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, ma oggi è stato qualcun altro a far capitolare lui: il riferimento è a Greta, una ragazza a cui l’ex corteggiatore e tentatore ha dedicato di recente delle storie molto belle che lasciano poco spazio a dubbi; a segnalare questa nuova relazione, anche il Vicolo delle News che ha salvato alcune storie tratte dal profilo Instagram di Raniolo.

Uomini e Donne, news Nicolò e Greta: le dediche su Instagram di Raniolo che lasciano poco spazio ai dubbi

Negli ultimi post pubblicati su Instagram si vedono varie foto e video in cui Nicolò e Greta appaiono felici e innamorati: per uno di questi post Raniolo ha usato una bellissima canzone di Ligabue, L’amore conta, mentre in un altro Ops di Mr. Rain; in tutti e due i casi è difficile pensare che non si tratti della fidanzata, visto che il messaggio dei brani è chiarissimo. Non sappiamo nulla invece sulle storie e sui post pubblicati da Greta perché nonostante ora sia fidanzata con un personaggio piuttosto noto ha deciso di mantenere il profilo privato; le belle parole di Nicolò ci bastano però per capire quanto questa storia stia facendo bene a entrambi, come accade a tutti del resto quando ci si innamora.

Gossip Uomini e Donne, nessun trono ma tanto amore per Nicolò dopo l’esperienza su Canale 5

Non comprendiamo perché Nicolò non sia mai stato tronista a Uomini e Donne, visto che anche in quanto a carattere è sempre stato un personaggio interessante: lo abbiamo visto interagire con Giorgia Lucini a Temptation Island quando lei era fidanzata con Manfredi Ferlicchia, e lo abbiamo ritrovato a Uomini e Donne quando fu scelto da Sabrina Ghio e le disse di “no”. Ricordiamo Raniolo come un ragazzo che ha sempre avuto il coraggio di dire ciò che pensava e che non si è mai tirato indietro dinanzi al confronto, anche quando la situazione non gli era particolarmente favorevole. Siamo contenti che invece del trono di Maria De Filippi la vita gli abbia fatto trovare l’amore. Auguri!