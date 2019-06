Uomini e Donne news: l’ex tronista Nicolò Brigante torna in tv

Uomini e Donne news: un nuovo programma televisivo per Nicolò Brigante

Ad un anno dalla fine del suo Trono a Uomini e Donne, Nicolò Brigante è pronto a tornare in televisione. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, l’ex tronista siciliano ha rivelato che è in trattative per partecipare ad un programma tv. E che per prepararsi a questo impegno importante sta facendo di tutto per farsi trovare in perfetta forma fisica. Di quale trasmissione si tratta? Al momento non è chiaro ma visto che Nicolò ha parlato di prestanza fisica non è escluso un suo coinvolgimento all’Isola dei Famosi o a Pechino Express. O molto probabilmente anche a Temptation Island Vip, dove potrebbe ricoprire il ruolo di tentatore.

Nicolò Brigante lavoro: il ritorno in televisione

“Dopo Uomini e Donne ho preferito dedicarmi ad altre cose ma non ho chiuso nessuna porta. Tanto che presto potrei tornare sul piccolo schermo. Sono in trattativa per un progetto molto importante. E sto facendo di tutto per farmi trovare in perfetta forma, perché ci tengo a fare bella figura”, ha rivelato Nicolò Brigante alla rivista edita da Cairo Editore. Il giovane lavora oggi come web influencer ed è proprietario di due start up: una è un’azienda di abbigliamento mentre l’altra si occupa di prodotti biologici siciliani.

Nicolò Brigante ancora single dopo Virginia Stablum

Oggi Nicolò Brigante è ancora single: dopo la storia finita male con Virginia Stablum il 24enne non ha più ritrovato l’amore. “Sono in attesa della ragazza giusta”, ha ammesso Nicolò, che ha lasciato la sua ex corteggiatrice per via dell’incompatibilità caratteriale. A Uomini e Donne Brigante ha trovato pure degli amici quali Lorenzo Riccardi e Nicolò Federico Ferrari mentre si è interrotto fuori dalla corte di Maria De Filippi il legame con la collega Nilufar Addati.