Uomini e Donne: Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato

Uomini e Donne: perché Nilufar e Nicolò Brigante hanno litigato

Ad un anno dalla loro avventura a Uomini e Donne, è finita l’amicizia tra Nilufar Addati e Nicolò Brigante. L’italo-persiana e l’imprenditore siciliano non hanno più alcun rapporto da quando la loro esperienza alla corte di Maria De Filippi è terminata. Stando a quello che ha dichiarato Nicolò il legame si è spezzato per volontà di Nilufar, che non ha apprezzato gli incontri tra Brigante e il suo ex corteggiatore Stefano Guglielmini. Quest’ultimo è il ragazzo napoletano che l’Addati frequentava di nascosto durante il Trono e con il quale ha interrotto ogni tipo di rapporto una volta iniziata la storia d’amore con Giordano Mazzocchi. Dunque, questa vicinanza tra Stefano e Nicolò non è piaciuta più di tanto a Nilufar, che ha così preso le distanze dal suo ex amico.

Le parole di Nicolò Brigante su Nilufar Addati

“Con Nilufar il legame si è perso. Si sono venute a creare delle circostanze, la scorsa estate, che credo abbiano creato del risentimento da parte sua nei miei confronti. Durante un weekend fuori a Napoli ero stato invitato da un suo ex corteggiatore, Stefano, a passare del tempo insieme e, questa cosa, so che non le ha fatto piacere”, ha spiegato Nicolò Brigate a Uomini e Donne Magazine. “Dopo la brusca chiusura del loro rapporto Nilufar, evidentemente, si aspettava che di riflesso, per via del percorso condiviso insieme, non mi avvicinassi a questa persona. Ma solitamente non sono abituato a girare dove va il vento né a lasciarmi influenzare dagli altri nel mio modo di condurre i rapporti. Questa situazione in qualche modo ci ha allontanato e poi non c’è più stato modo di chiarirsi”, ha aggiunto il 24enne.

La vita di Nilufar e Nicolò dopo Uomini e Donne

Nonostante due scelte molto romantiche ricadute su Virginia Stablum e Giordano Mazzocchi, sia Nicolò Brigante sia Nilufar Addati sono oggi single. Entrambi sono concentrati sulle rispettive carriere: Nilufar su quella universitaria e su quella da web influencer mentre Nicolò si dà da fare con le sue attività imprenditoriali. Se con l’Addati non ha mantenuto alcun rapporto, Brigante è rimasto in contatto con due ex corteggiatori della ragazza: Lorenzo Riccardi e Nicolò Federico Ferrari.