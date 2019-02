Uomini e Donne news, Nicole Mazzocato dopo la fine della relazione con Fabio Colloricchio si racconta: “Per l’amore c’è tempo”

Nicole Mazzocato non rinuncia all’amore dopo la fine della sua relazione con Fabio Colloricchio. Il loro sentimento, nato all’interno degli studi di Uomini e Donne, li ha spinti a restare insieme per diversi anni. Per questo motivo, quando le cose per la coppia sono iniziate ad andare male, sia Nicole che Fabio ce l’hanno messa tutta per provare a recuperare il loro rapporto. Come specificato da entrambi, però, dare una seconda possibilità alla loro storia non è servito a molto. Adesso non stanno più insieme e, quando sul web si iniziato a chiacchierare di un nuovo (e presunto) flirt di Fabio, l’ex corteggiatrice se ne è subito tirata fuori affermando di non essere interessata al gossip.

A distanza di settimane, però, qualcuno è tornato a chiedere a Nicole della sua attuale situazione sentimentale. Dopo Fabio Colloricchio, hai voglia di innamorarti ancora? A chi le ha posto questa domanda, su Instagram, il volto noto di Uomini e Donne ha risposto scrivendo: “Beh si, soprattutto l’innamoramento, quindi le farfalle allo stomaco, i sudori freddi, le palpitazioni… super”. Visto che è passato ancora poco tempo da quando ha ufficializzato la rottura con Fabio, però, la stessa ha specificato: “Ma per questo c’è tempo”. Nicole dunque non smette di crederci ma, considerando quello che comporta a livello emotivo chiudere con qualcuno, l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha deciso di darsi del tempo.

Uomini e Donne, Fabio Colloricchio avvisato insieme ad un’altra donna: lei è l’ex di Irama

Un video, trapelato sui social pochi giorni dopo l’annuncio della fine della storia tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, ha fatto storcere il naso ai fan di Uomini e Donne. Un breve filmato, un’Instagram stories precisamente, dove l’ex tronista appariva in compagnia di un’altra donna. Lei (come vi abbiamo raccontato qui) è l’ex di Irama. Fabio, però, ha poi smentito ogni tipo di coinvolgimento amoroso con la ragazza.