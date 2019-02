Uomini e Donne news, Fabio Colloricchio dopo Nicole a cena con un’altra donna: lei è l’ex fidanzata di Irama

I fan di Uomini e Donne e gli appassionati di gossip saranno già aggiornati in merito alla fine della relazione tra l’ex tronista Fabio Collorricchio e Nicole Mazzocato. I due ex protagonisti del Trono Classico, proprio recentemente, hanno reso pubblica la fine della loro storia d’amore. Entrambi hanno parlato di incompatibilità caratteriale ed hanno raccontato anche di aver fatto molto per cercare di recuperare quello che, poi, si è rivelato irrecuperabile. Oggi, però, un nuovo scoop sta facendo chiacchierare i fan della coppia attivi sui social. In queste ore Yanirsa, ballerina molto attiva sui social ed ex fiamma di Irama, ha condiviso alcune stories su Instagram dove mostrava di essere in compagnia insieme ad un ragazzo. Una cena intima, del vino e musica di sottofondo. Un’atmosfera che, insomma, faceva pensare ad un appuntamento galante.

Cosa c’entra tutto questo con Fabio e Nicole? Ebbene, come è possibile riuscire a vedere dal video caricato dalla pagina Spysee, l’uomo in sua compagnia della ballerina è proprio Colloricchio. L’ex tronista, dunque, parrebbe essersi consolato presto dopo Nicole. La notizia di lui e Yanirsa, ovviamente, ha subito fatto il giro del web, fino a finire sotto gli occhi della Mazzocato. Come ha reagito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Pochi minuti fa, sempre su Instagram, Nicole ha scritto: “Grazie per le segnalazioni, ma la mia vita fortunatamente è altro ora. Grazie a tutte. P.s. Ognuno è libero di fare ciò che vuole”. Un messaggio chiaro quello di Nicole che, una volta per tutte, sembra confermare l’intenzione di quest’ultima di non voler più tornare sui suoi passi.

Uomini e Donne, è finita tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato: l’annuncio sui social

Sono stati Fabio e Nicole in persona a confermare con un annuncio sui social la fine della loro storia. Passione svanita e incomprensioni caratteriali hanno spinto i due a chiudere. Adesso, però, lui sembrerebbe essere già pronto a voltare pagina. O forse è presto per parlare di un nuovo amore?