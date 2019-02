Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio allo stesso evento: incontri ravvicinati dopo la rottura

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono ritrovati allo stesso evento ieri. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che proprio recentemente hanno annunciato ai fan di non stare più insieme, hanno partecipato ieri sera alla sfilata organizzata da Yves Saint Laurent a Milano in occasione della settimana della moda. Il capoluogo lombardo, specie durante questi eventi, può sembrare veramente una città piccola, dove tutti incontrano tutti. Che cosa si siano detti Nicole e Fabio, o se si siano ritrovati effettivamente faccia a faccia all’evento, non lo sappiamo. Entrambi, comunque, erano allo stesso posto nello stesso momento e, dalle foto e i video postati sui social, risulta difficile pensare che i loro sguardi non si siano incrociati nemmeno una volta.

Viste come sono andate le cose, comunque, è ammissibile credere che sia Nicole che Fabio fossero a conoscenza della presenza dell’altro al party. I due volti noti di Uomini e Donne hanno in più occasioni fatto capire di non riservare rancore in merito alla loro rottura e di essere arrivati a questa decisione di comune accordo. È possibile quindi che, alla festa di Yves Saint Laurent, trovatisi faccia a faccia, la Mazzocato e l’ex tronista non abbiano fatto grandi scenate. Se Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez sono state in grado di salutarsi senza rancore, allora anche Fabio e Nicole dovrebbero esserci riusciti senza fatica.

Uomini e Donne: Fabio Colloricchio volta pagina dopo Nicole Mazzocato? L’ex tronista avvistato con un’altra donna

Pochi giorno dopo la notizia relativa alla fine della storia tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sui social sono trapelati una serie di video e immagini che vedevano lui in compagnia di un’altra donna. Le foto in questione suggerivano una certa intimità tra l’ex tronista e la ragazza, tanto che molti si sono chiesti se fosse lei la nuova fiamma di Fabio. Quest’ultimo (come vi abbiamo raccontato qui) ha tuttavia smentito di essere al momento fidanzato.