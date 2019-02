Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio: “Nessuna storia con Yanirsa, con Nicole…”

Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio smentisce la storia con Yanirsa

Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a far parlare di sé sul magazine del programma di Maria De Filippi. Da poche settimane, infatti, il dj e la sua scelta ai tempi del trono hanno annunciato ufficialmente sui social la fine della loro storia. Nicole e Fabio si sono detti addio e poco dopo erano uscite delle Instagram stories davvero particolari, in cui Fabio appariva in un video pubblicato da Ana Yanirsa Martinez Paulino. Da allora si parlò di un nuovo amore nella vita del noto influencer, notizia però smentita ufficialmente dal diretto interessato sul magazine di Uomini e Donne: “Sia chiaro: questa ragazza non rappresenta nulla nella mia vita. Lo scriva a caratteri cubitali. Si è avvicinata a me solo per far parlare di sé. Sembrava una persona carina, perciò abbiamo scambiato due parole, l’ho inviata a casa mia, ma quando ho scoperto che aveva pubblicato sui social delle stories in mia compagnia ho capito che cercava esclusivamente visibilità. Mi ha usato. E quando me ne sono accorto l’ho bloccata da qualunque social“.

Uomini e Donne gossip, Fabio Colloricchio smentisce la storia con Ana Yanirsa Martinez Paulino e spiega i motivi dell’addio a Nicole

I rapporti tra Fabio e Nicole si sono gelati all’improvviso. Dopo quattro anni d’amore, la coppia ha deciso di separasi e i motivi vengono spiegati dallo stesso Colloricchio: “Da quando io e Nicole ci siamo lasciati, non abbiamo più parlato. Avevamo perso la sintonia, la complicità: lei non era d’accordo con alcune mie scelte lavorative, io con altre sue decisioni e tutto questo ha lentamente consumato il rapporto, aggiungendosi a dei problemi importanti che ci portavamo dietro da tempo“. Una crisi quella vissuta con Nicole che durava da diverso tempo. E la separazione è sembrata ad entrambi l’unica strada da percorrere, ed è avvenuta un mese prima dell’annuncio social. E se i fan sperano ancora ad un ritorno di fiamma tra i due, l’ex tronista risponde: “A oggi non credo potrà esserci più qualcosa, anche se nella vita ho imparato che la parola “mai” non andrebbe pronunciata...”.

Uomini e Donne gossip, tra Fabio e Nicole è finita

Erano stati proprio Fabio e Nicole ad annunciare la loro separazione. Pochi giorni dopo, però, Fabio è apparso accanto ad un’altra ragazza. Lei è la ex del cantante Irama, ma la presunta storia con lei è stata smentita dallo stesso influencer.