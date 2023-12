Uomini e Donne, news Natale: avvistamenti e altro addio allo show

Con la pausa di Natale di Uomini e Donne su Canale 5, il pubblico non sta seguendo l’evoluzione dei vari percorsi. Nonostante ciò, ci sono i social network a dare informazioni e notizie su ciò che accade ai protagonisti del Trono Over. In particolare, è stato confermato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram che Angelica Margari ha lasciato il programma di Maria De Filippi. Non solo, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta stanno sorprendendo tutti.

Andando con ordine, Angelica del Trono Over ha deciso di abbandonare il dating show. Approdata in questa edizione 2023/2024 nel parterre, la dama ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori. A creare interesse è stata la sua conoscenza con Gero Natale, per cui sembrava aver preso una bella cotta. L’ex cavaliere, però, ha deciso di non proseguire la conoscenza e poi di lasciare il programma.

Ora anche Angelica Margari ha abbandonato Uomini e Donne. “Ha lasciato il programma più o meno un mese fa. Per questo non l’abbiamo più vista ultimamente nel parterre”, ha spiegato l’esperto del dating show, Lorenzo Pugnaloni. In effetti, ormai da qualche settimana si era notata l’assenza della dama, che spesso con i suoi interventi e le sue riflessioni ha ricevuto grandi applausi dal pubblico.

Uomini e Donne: Alessandro e Cristina sempre più uniti

Inaspettata svolta per Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Come si può notare da ciò emerge sui social network, i due si stanno vivendo seriamente la loro conoscenza. Inizialmente la dama aveva rifiutato l’invito del cavaliere per una cena insieme. Il motivo era legato al forte interesse nutrito da Roberta Di Padua nei confronti di Alessandro.

Ma è stata proprio la dama di Cassino a consigliare a Cristina di accettare l’invito di Vicinanza, in quanto è giusto che abbia questa possibilità visto lo scopo del programma. Roberta ha lasciato il programma, secondo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a gennaio 2024.

Intanto, prosegue la conoscenza tra Alessandro e Cristina. Come ha riportato Deianira Marzano, i due sono stati beccati insieme nei giorni di festa a Salerno. “Camminano sotto braccio in giro”, ha fatto sapere un utente su Instagram all’esperta di gossip, con tanto di foto. Sempre Deianira in queste ore ha fatto presente che oggi Cristina e Vicinanza si trovano nello stesso posto.

Dunque, sembra che i due Over stiano passando le vacanze natalizie insieme, dettaglio che fa pensare che le cose si stanno facendo serie.