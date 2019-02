Uomini e Donne news, Martina Luciani torna single: è finita con Patrizio

Uomini e Donne news: Martina Luciani annuncia di essere tornata single

Conosciuta come una delle primissime protagonisti di Uomini e Donne, Martina Luciani rivela sui social il suo nuovo stato sentimentale. Ad aggiornarci su ciò è stata, appunto, l’ex corteggiatrice. Sul suo profilo Instagram ha, infatti, confessato di essere tornata single a pochi mesi dalla nascita del suo secondo figlio. Ricordiamo la splendida love story tra la Luciani e Giorgio Alfieri. Il tronista concluse il suo percorso facendo ricadere la sua scelta proprio su Martina. Una relazione che fece sognare i più appassionati del programma di Maria De Filippi. Belli, innamorati, giovani e simpatici. La storia d’amore durò per circa 10 anni e da questa nacque addirittura una bambina: Asia. Dopo un continuo tira e molla, nel 2016, i due si sono decisi a prendere strade diverse e separate. Il legame tra Giorgio e Martina continua ad esistere tutt’oggi per via della loro figlia.

Sia Alfieri che la corteggiatrice, dopo aver definitivamente chiuso ogni ponte, si ritrovarono a vivere nuove relazione. Martina insieme a Patrizio ritrovò finalmente la serenità che aveva perso. Con il nuovo amore, la Luciani ha avuto la fortuna di diventare nuovamente madre. Mattia è, infatti, nato circa cinque mesi fa. Ma, ecco che quando meno ce lo si aspetta, accade l’impossibile! La romana ha appena confessato di vivere da sola insieme ai suoi due figli. Nelle storie racconta di ritenersi fortunata per via degli aiuti che riceve da famiglia e amici ma, in amore, purtroppo, non riesce ad essere felice.

Martina Luciani e il compagno si sono definitivamente lasciati

Dunque, non si capisce bene se la notizia della rottura col padre del suo bambino sia da ritenersi definitiva. L’unica cosa certa è che Martina è nuovamente single e si ritrova a dover crescere da sola Asia e Mattia. Come andranno le cose con Patrizio? Non ci resta che attendere sviluppi ulteriori sulla loro storia d’amore!